त्योहारों के बाद शरीर को डिटॉक्स करने के लिए इन 5 सुपरफूड्स का करें सेवन

त्योहारों का मौसम मजेदार होने के साथ-साथ कई तरह की चुनौतियों को भी लेकर आता है। इस दौरान हम न केवल अपने खाने की आदतों में बदलाव करते हैं, बल्कि कई बार स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में त्योहारों के बाद शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी हो जाता है ताकि स्वास्थ्य की स्थिति को फिर से सामान्य किया जा सके। आइए जानते हैं कि त्योहारों के बाद डिटॉक्स के लिए किन-किन सुपरफूड्स का सेवन करना चाहिए।

#1 हरी पत्तेदार सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन और जरूरी खनिज होते हैं। साथ ही ये कम कैलोरी वाली होती हैं, इसलिए इनका सेवन पेट को भरे रखने में मदद कर सकता है और आपको ज्यादा खाने से रोक सकता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां पाचन क्रिया को बेहतर रखने और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकती हैं।

#2 चुकंदर चुकंदर प्राकृतिक रूप से एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकता है। यह शरीर की सूजन को कम करने और लिवर को साफ करने के लिए भी जाना जाता है। चुकंदर में मौजूद खास गुण शरीर से अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना एक गिलास चुकंदर का जूस पीएं।

#3 हर्बल चाय हर्बल चाय कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है और त्योहारों के बाद शरीर को साफ करने में भी सहायक हो सकती है। इसका कारण है कि हर्बल चाय में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हर्बल चाय का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना एक कप हर्बल चाय का सेवन करें।

#4 लहसुन लहसुन में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इसे एक बेहतरीन डिटॉक्स सुपरफूड बनाते हैं। लहसुन का सेवन शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर आप लहसुन का सेवन नहीं कर पाते हैं तो इसकी जगह लहसुन की चाय बना लें। इसके लिए एक कप पानी में लहसुन की दो कली डालकर उबालें और जब पानी आधा हो जाए तो इसमें शहद मिलाकर पीएं।