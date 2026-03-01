पुर्तगाल: लिस्बन के ये 4 स्ट्रीट आर्ट वाले स्थान हैं बहुत खास, एक बार जरूर जाएं

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन अपनी खूबसूरत सड़कों वाली कला के लिए मशहूर है। यहां की गलियों में आपको कई अनोखे और रंगीन चित्र मिलेंगे, जो स्थानीय कलाकारों की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। ये चित्र न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और इतिहास को भी जीवंत करते हैं। इस लेख में हम लिस्बन के 4 बेहतरीन स्ट्रीट आर्ट वाले स्थानों के बारे में बताएंगे, जहां जाकर आप इन कलाकृतियों का आनंद ले सकते हैं।

#1 अल्फामा अल्फामा लिस्बन का सबसे पुराना इलाका है, जहां की संकरी गलियों में घूमना एक अनोखा अनुभव है। यहां आपको कई शानदार स्ट्रीट आर्ट दिखाई देंगी, जो स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं। इन चित्रों में पुर्तगाल की संस्कृति, इतिहास और जीवनशैली को दर्शाया गया है। अल्फामा में घूमते समय आप इन कलाकृतियों को देखकर महसूस कर सकते हैं कि कैसे कला और संस्कृति एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं।

#2 बैरो अल्टो बैरो अल्टो लिस्बन का एक लोकप्रिय क्षेत्र है, जो अपनी नाइटलाइफ और बार के लिए जाना जाता है। दिन के समय यहां की गलियों में घूमते हुए आपको कई अनोखे स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलेंगी। ये चित्र स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए हैं, जो शहर की सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं। बैरो अल्टो में घूमते समय आप इन कलाकृतियों को देखकर महसूस कर सकते हैं कि कैसे कला का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

#3 बेलेम बेलेम लिस्बन का एक ऐतिहासिक स्थान है, जहां कई जरूरी स्मारक स्थित हैं। यहां के मैनुअलिन वास्तुकला शैली के भवनों के साथ-साथ सड़कों की कला भी देखने लायक हैं। बेलेम में घूमते समय आप यहां के संग्रहालयों और स्मारकों के साथ-साथ स्ट्रीट आर्ट को भी देख सकते हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हैं। इन चित्रों में पुर्तगाल की संस्कृति, इतिहास और जीवनशैली को दर्शाया गया है।

