फिलीपींस के शाकाहारी व्यंजन

फिलीपींस के लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन, जिन्हें एक बार जरूर खा कर देखना चाहिए

लेखन सयाली 05:35 pm Jun 05, 202605:35 pm

क्या है खबर?

फिलीपींस दक्षिण-पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जो अपने द्वीप समूहों के लिए जाना जाता है। यहां की संस्कृति और खान-पान में भारतीय स्वाद का भी असर देखने को मिलता है। अगर आप शाकाहारी हैं और मांसाहारी व्यंजनों का स्वाद नहीं ले सकते हैं तो चिंता न करें, क्योंकि यहां कई शाकाहारी व्यंजन मिलते हैं। आइए फिलीपींस के लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजनों के बारे में जानते हैं, जिनका स्वाद बेहतरीन है।