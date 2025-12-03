LOADING...
पोहा बनाम चावल

पोहा बनाम चावल: कौन-सा विकल्प है ज्यादा सेहतमंद? जानिए

लेखन अंजली
Dec 03, 2025
03:35 pm
क्या है खबर?

पोहा और चावल दोनों ही भारतीय भोजन में प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होते हैं, लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि इनमें से कौन-सा विकल्प सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस लेख में हम पोहा और चावल की पोषण संबंधी जानकारी, सेहत के फायदे और इनके बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे, ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें।

पोहा

पोहा के फायदे

पोहा हल्का और पचने में आसान होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन और विटामिन-B1 की अच्छी मात्रा होती है, जो ऊर्जा देने में मदद करते हैं। पोहा में फाइबर भी होता है, जो पाचन को ठीक रखता है। यह कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। पोहा को अलग-अलग सब्जियों और मसालों के साथ बनाया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है।

चावल

चावल की पोषण संबंधी जानकारी

चावल एक प्रमुख अनाज है, जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और कुछ जरूरी विटामिन होते हैं, लेकिन आयरन की मात्रा कम होती है। सफेद चावल में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, जबकि ब्राउन चावल एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर और विटामिन-B अधिक होते हैं। यह ग्लूटेन-मुक्त होते हैं, जिससे यह उन लोगों के लिए सुरक्षित हैं, जिन्हें ग्लूटेन से संवेदनशीलता होती है।

तरीका

पोहा और चावल बनाने का तरीका

पोहा बनाने के लिए पहले चपेट चावल को पानी से धोकर नरम किया जाता है, फिर इसे तेल में मूंगफली, प्याज, हरी मिर्च और मसालों के साथ भूनकर पकाया जाता है। अंत में नींबू का रस और धनिया डालकर परोसा जाता है। चावल बनाने के लिए चावल को धोकर पानी में उबालना पड़ता है, फिर इसे सब्जियों और मसालों के साथ पकाया जाता है। दोनों ही व्यंजन बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं।

चयन

पोहा और चावल में से क्या चुनना चाहिए?

पोहा और चावल दोनों ही पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन पोहा अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, खासकर आयरन और विटामिन-B1 में। अगर आप वजन घटाने या पाचन को ठीक रखना चाहते हैं तो पोहा बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर, अगर आप ऊर्जा का अच्छा स्रोत चाहते हैं तो चावल चुन सकते हैं। वैसे सेहत के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के आधार पर सही विकल्प चुनना जरूरी है।

