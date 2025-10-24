सोने से पहले ये मानसिक खेल खेलने से 5 मिनट में आ जाएगी नींद, जानिए कैसे
क्या है खबर?
शरीर के ठीक तरह से काम करने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। हालांकि, आज-कल लोग व्यस्तता, तनाव, मोबाइल चलाने और अन्य कारणों के चलते नींद पूरी नहीं कर पाते। इससे सारा दिन आलस महसूस होता है और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। कई लोग घंटों करवट बदलते रहते हैं, फिर भी सो नहीं पाते। ऐसे लोगों को एक खास तरह का मानसिक खेल खेलना चाहिए, जिसकी मदद से महज 5 मिनट में नींद आ जाती है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ
टिक-टॉक पर वायरल हो रही है यह तकनीक
एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चिकित्सक ने टिक-टॉक पर इस खेल के बारे में बताया है। उनका अकाउंट '@betwixt.app' नाम से है, जिस पर कुल 75,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार, उन्होंने यह खेल उन लोगों के लिए तैयार किया है, जो रातभर सोचते रहते हैं और सो नहीं पाते हैं। खेल के बारे में बात करने से पहले महिला ने अपने दर्शकों से यह पूछा कि उन्हें रोजाना सोने में तकरीबन कितना समय लगता है।
समय
इस खेल के जरिए 5 मिनट में आ जाती है नींद
महिला ने वीडियो के दौरान सवाल किया, "क्या आप 5, 5-10, 10-30 मिनट या उससे ज्यादा देर में सो पाते हैं?" उन्होंने बताया कि सालों तक उन्हें सोने में 30 मिनट से ज्यादा का समय लगता था। हालांकि, अब उनकी समस्या का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा, "मेरा दिमाग ADHD से ग्रस्त है, फिर भी मैं 5 मिनट से कम समय में सो जाती हूं।" इसके बाद उन्होंने बताया कि वह ऐसा करने में कैसे संभव हो पाती हैं।
खेल
कैसे खेला जाता है यह खेल?
स्वास्थ्य विशेषज्ञ सबसे पहले अपने कमरे की लाइट बुझाती हैं। इसके बाद वह लेट जाती हैं और आखें बंद कर लेती हैं। अब समय आता है मानसिक खेल खेलने का, जो उन्हें झट से सुला देता है। खेल की शुरुआत फल, अभिनेता और फिल्म आदि जैसी कोई एक श्रेणी चुनने से होती है। इसके बाद वह वर्णमाला के सभी अक्षरों को चुनी हुई श्रेणी से जोड़ती जाती हैं। उदहारण के लिए A से अक्षय कुमार और B से बॉबी देओल।
फायदे
जानिए इस खेल से होने वाले फायदे
इस खेल की मदद से आपका दिमाग एक ही जगह केंद्रित रहेगा और अन्य विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। साथ ही यह तकनीक चिंता और तनाव से छुटकारा दिलाने में भी मदद करेगी। इस मानसिक खेल की मदद से आपकी श्वास की गति भी धीमी हो जाएगी, जिससे शरीर आराम की स्थिति में आ जाएगा। कुछ ही मिनटों में आप चीजों के नाम सोचते-सोचते सो जाएंगे और आपको आरामदायक नींद भी मिल जाएगी।
जानकारी
रोजाना नींद न आने पर डॉक्टर के पास जाएं
यह तकनीक कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, अगर आपको अनिद्रा है तो डॉक्टर से परामर्श करना आपके लिए बेहतर होगा। वे आपकी जरूरत के हिसाब से सही उपचार बताएंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा।