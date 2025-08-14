बिना बीज के उगाई जा सकती हैं ये 5 सब्जियां, जानिए कैसे

आमतौर पर लोग सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां और फल भी हैं, जिनको बिना बीज के भी उगाया जा सकता है। ये सब्जियां और फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी सब्जियां और फल के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से बिना बीज के उगा सकते हैं।

#1 आलू आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसे आप बिना बीज के भी उगा सकते हैं। इसके लिए आपको आलू के छोटे टुकड़े करने होंगे और उन्हें मिट्टी में दबाना होगा। आलू में आंखें होती हैं, जो नए पौधों को जन्म देती हैं। इन टुकड़ों को गहरी मिट्टी में दबाने से नए पौधे उगते हैं। यह तरीका बहुत आसान और असरदार है, जिससे आप अपने बगीचे में ताजे आलू उगा सकते हैं।

#2 अदरक अदरक एक मसाला है, जिसका उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। इसे भी आप बिना बीज के उगा सकते हैं। इसके लिए आपको अदरक के छोटे टुकड़े करने होंगे और उन्हें मिट्टी में दबाना होगा। अदरक के टुकड़े मिट्टी में दबाने पर नए पौधे उगते हैं। यह तरीका बहुत आसान और असरदार है, जिससे आप अपने बगीचे में ताजे अदरक उगा सकते हैं। अदरक के पौधे को अधिक धूप और पानी की जरूरत होती है।

#3 प्याज प्याज एक ऐसी सब्जी है, जिसे आप बिना बीज के भी उगा सकते हैं। इसके लिए आपको प्याज के छोटे टुकड़े करने होंगे और उन्हें मिट्टी में दबाना होगा। प्याज में छोटे-छोटे कंद होते हैं, जो नए पौधे उगाने में मदद करते हैं। इन टुकड़ों को गहरी मिट्टी में दबाने से नए पौधे उगते हैं। यह तरीका बहुत आसान और असरदार है, जिससे आप अपने बगीचे में ताजे प्याज उगा सकते हैं।

#4 लहसुन लहसुन एक ऐसा मसाला है, जिसका उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। इसे भी आप बिना बीज के उगा सकते हैं। इसके लिए आपको लहसुन की कलियों को मिट्टी में दबाना होगा। लहसुन की कलियां मिट्टी में दबाने पर नए पौधे उगते हैं। यह तरीका बहुत आसान और असरदार है, जिससे आप अपने बगीचे में ताजे लहसुन उगा सकते हैं। लहसुन के पौधे को अधिक धूप और पानी की जरूरत होती है।