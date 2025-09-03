बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं ये पौधे, नजदीक न जाने दें

अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप बागवानी के शौकीन हैं तो आपको कुछ पौधों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। दरअसल, कुछ पौधों में ऐसे रसायन होते हैं, जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इन पौधों को अपने बगीचे या घर के आसपास न लगाएं। आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताते हैं, जो बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं।

#1 कनेर कनेर एक ऐसा पौधा है, जो बेहद सुंदर दिखता है, लेकिन इसके पत्ते और फूल जहरीले होते हैं और इन्हें खाने से बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपने अपने बगीचे में यह पौधा लगाया है तो इसके आसपास बच्चों को खेलने न दें और इसके फूलों को तोड़कर फेंक दें।

#2 कैस्टर ऑयल प्लांट कैस्टर ऑयल प्लांट एक ऐसा पौधा है, जिसका इस्तेमाल कई दवाओं में होता है। हालांकि, इसके बीजों में मौजूद रेसिन नामक तत्व बहुत जहरीला होता है, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कोई बच्चा कैस्टर ऑयल प्लांट के बीज खा लेता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके अलावा कैस्टर ऑयल प्लांट के पत्ते और छाल भी बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

#3 कोरल ट्री कोरल ट्री एक ऐसा पौधा है, जो अपने लाल रंग के फूलों के कारण काफी आकर्षक लगता है, लेकिन इसके पत्ते और फूल जहरीले होते हैं, जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके कारण बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपने अपने बगीचे में यह पौधा लगाया है तो इसके आसपास बच्चों को रखें।