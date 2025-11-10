पालतू जानवरों के साथ करने वाले हैं हवाई यात्रा? इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

पालतू जानवर घर में आते ही परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में यात्राओं के दौरान उन्हें घर पर अकेला छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इन दिनों कई लोग अपने पालतू कुत्ते और बिल्लियों को लेकर हवाई यात्रा करते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, जिसके दौरान कई कायदे कानूनों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आप पहली बार अपने नन्हें साथियों के साथ हवाई यात्रा कर रहे हैं तो इन टिप्स का पालन जरूर करें।

#1 पशु चिकित्सक से परामर्श करें जानवरों के साथ हवाई यात्रा करने से पहले आपको अपने पशु चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जानवर को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं है और वह फ्लाइट में यात्रा कर सकता है या नहीं। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने वाले जानवरों के लिए हवाई यात्रा पहली पसंद नहीं हो सकती। पशु चिकित्सक आपको जरूरी सावधानियां और दवाइयां भी बता देंगे।

#2 नियम पढ़ें और तैयारी करें आपको यात्रा की जगह चुनने से पहले दूरी और फ्लाइट की अवधि का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आप जिस एयरलाइन को चुन रहे हों उसके पालतू जानवरों से जुड़े सभी नियम कानून पढ़ लें। सभी एयरलाइन पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने के लिए अलग से शुल्क भी लेती हैं, जिसके बारे में जानना अहम है। इसके अलावा आपको जानवर के सभी दस्तावेज भी तैयार रखने होंगे। पालतू जानवर को रखने के लिए एक अच्छा क्रेट भी खरीद लें।

#3 पालतू जानवर को प्रशिक्षित करें पालतू जानवरों को खुली जगह पसंद होती है और वे खेलते-कूदते रहते हैं। हालांकि, हवाई यात्रा के दौरान उन्हें घंटों एक क्रेट में या सीट पर बैठे रहना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जानवरों को पहले से ही प्रशिक्षित करें। इसके लिए उन्हें क्रेट में बैठे रहना सिखाएं और धीरे-धीरे करके अवधि बढ़ाएं। इसके अलावा उन्हें बैठने, शांत रहने और लेटने जैसे आदेशों का पालन करना भी सिखाएं। इससे वे फ्लाइट में आराम से यात्रा कर पाएंगे।

#4 ऐसे करवाएं चेक इन जिस दिन आपकी फ्लाइट हो, उस दिन समय से पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं। एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको अपने पालतू जानवर को चेक इन काउंटर पर ले जाना होगा। सुनिश्चित करें कि आपका पालतू जानवर क्रेट में हो और आपके पास टिकट के साथ-साथ सभी जरूरी दस्तावेज हों। अपने जानवर के गले में एक ID भी टांग दें, जिस पर उसका नाम, आपका नंबर और जरूरी जानकारी लिखी हुई हो।