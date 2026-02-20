कम बजट में विदेश घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 जगहों का करें चुनाव

विदेश यात्रा करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लाखों का खर्चा करना पड़े। आप बजट में भी शानदार अंतरराष्ट्रीय यात्रा का अनुभव ले सकते हैं। ऐसी यात्रा के दौरान आपको अलग-अलग संस्कृतियों और जीवनशैली को करीब से जानने का मौका मिल सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी विदेशी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप कम बजट में घूम सकते हैं और सुहानी यादें बना सकते हैं।

#1 थाईलैंड थाईलैंड एक ऐसा देश है, जो अपने खूबसूरत द्वीपों, पुराने मंदिरों और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंकॉक, पटाया और फुकेत जैसे शहरों में आपको सस्ती रहने की जगह और खाने के कई विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा थाईलैंड में कई मुफ्त या कम खर्च वाले पर्यटन स्थल भी हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं।

#2 नेपाल नेपाल अपने ऊंचे पहाड़ों और धार्मिक स्थलों के लिए मशहूर है। यहां जाने के लिए आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कम पैसों में घूम सकेंगे। काठमांडू, पोखरा और लुम्बिनी जैसे बड़े शहर भी कम बजट में आराम से घूमे जा सकते हैं। यहां आपको कई ऐसे पर्यटन स्थल मिलेंगे, जहां आप मुफ्त में घूम सकते हैं। इसके अलावा यहां का परिवहन और भोजन भी काफी सस्ता होता है।

#3 वियतनाम वियतनाम एक ऐसा देश है, जहां आप खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर देख सकते हैं। यह जगह भारतियों के बीच खास तौर से लोकप्रिय होने लगी है, क्योंकि यह बजट में बैठती है। हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और हलोंग बे जैसे शहरों का रुख ज्यादा पैसे खर्च किए बिना किया जा सकता है। वियतनाम में मोटरसाइकिल पर घूमना भी एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है, जिससे आप कम पैसे में शहरों की यात्रा कर सकेंगे।

#4 श्रीलंका श्रीलंका अपने समुद्र तटों, चाय के बागानों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोलंबो, कैंडी और नुवारा एलिया जैसे शहरों में कई सस्ती और सुंदर जगहें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा श्रीलंका में पेड़-पौधों और जानवरों की विविधता भी देखने लायक है, जिससे आपकी यात्रा और भी रोमांचक बन सकती है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए बढ़िया रहेगा।