स्विट्जरलैंड की जुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं ये 5 शांतिपूर्ण ट्रेल्स, घूमने का बनाएं प्लान

स्विट्जरलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित जुरा पर्वत श्रृंखला एक खूबसूरत जगह है। यह जगह अपने शांतिपूर्ण ट्रेल्स के लिए जानी जाती है। यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। जुरा पर्वत श्रृंखला में कई रास्ते हैं, जो जंगलों, झीलों और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक अनोखा अनुभव देते हैं। आइए आज हम आपको जुरा पर्वत श्रृंखला के 5 शांतिपूर्ण ट्रेल्स के बारे में बताते हैं।

#1 ले ग्रांड सॉस ट्रेल ले ग्रांड सॉस ट्रेल जुरा पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख रास्ता है, जो लगभग 15 किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता आपको घने जंगलों, साफ पानी की झीलों और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक अनोखा अनुभव देता है। इस रास्ते पर चलने से आपको प्रकृति की सच्ची सुंदरता का अनुभव होगा। यहां की हरियाली और ताजगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिससे यह रास्ता बहुत ही आकर्षक बन जाता है।

#2 माउंट डोलार्ड ट्रेल माउंट डोलार्ड ट्रेल लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और यह जुरा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको ऊंचाई से चारों ओर का नजारा देखने को मिलेगा, जो बेहद खूबसूरत है। इस रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अनुभव बहुत ही रोमांचक है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक है, जो आपके सफर को यादगार बना सकता है।

#3 लेमैन झील ट्रेल लेमैन झील ट्रेल लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और यह झील के किनारे-किनारे चलता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको साफ पानी की झीलें देखने को मिलेंगी, जो बेहद सुंदर हैं। इस रास्ते पर चलना बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण है। यहां की हरियाली और ताजगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिससे यह रास्ता बहुत ही आकर्षक बन जाता है।

#4 सॉस-डु-झूरा ट्रेल सॉस-डु-झूरा ट्रेल लगभग 12 किलोमीटर लंबा है और यह जुरा पर्वत श्रृंखला का एक प्रमुख रास्ता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको घने जंगलों, साफ पानी की झीलों और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक अनोखा अनुभव मिलेगा। इस रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अनुभव बहुत ही रोमांचक है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखने लायक है, जो आपके सफर को यादगार बना देता है।