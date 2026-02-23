झारखंड: रांची में घूमने के लिए बेहतरीन जगहें, यात्रा का बनाएं हिस्सा

झारखंड की राजधानी रांची एक खूबसूरत शहर है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की हरियाली, झरने और पहाड़ियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। रांची में घूमने के लिए कई जगहें हैं, जो आपको एक यादगार अनुभव देंगी। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों या इतिहास के शौकीन, रांची में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। आइए आज हम आपको रांची की बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं।

#1 हटिया झील हटिया झील रांची के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह झील अपने शांत माहौल और सुंदर दृश्य के लिए जानी जाती है। यहां आप नाव की सवारी का मजा ले सकते हैं और आसपास की हरियाली का आनंद उठा सकते हैं। सुबह-सुबह या शाम को यहां आना खासतौर पर सुखद अनुभव है जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं और एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

#2 टैगोर हिल टैगोर हिल शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यहां से पूरे रांची शहर का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। यह स्थान ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आदर्श है। यहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर आप सभी थकान भूल जाएंगे। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव देती है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देती है।

#3 कांके डैम कांके डैम एक कृत्रिम जलाशय है, जो अपने शांत माहौल और साफ पानी के लिए मशहूर है। यहां आप पिकनिक मना सकते हैं या बस बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के साथ आने वालों के लिए यह स्थान बहुत अच्छा है क्योंकि यहां खेल-कूद की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत माहौल आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है।

