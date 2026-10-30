अनानास या कीवी: पाचन को स्वस्थ रखने के लिए कौन-सा फल है बेहतर?
क्या है खबर?
पाचन तंत्र के लिए फल बहुत फायदेमंद होते हैं और जब बात कीवी और अनानास की आती है तो ये दोनों फल अपने-अपने खास पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हालांकि, दोनों में कुछ अंतर हैं और अक्सर यह सवाल उठता है कि पाचन के लिए इनमें से कौन-सा फल बेहतर है। आइए जानते हैं कि पाचन के लिए कीवी का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद है या अनानास को डाइट में शामिल करना।
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कीवी में मौजूद एंजाइम
कीवी में एक खास एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। यह एंजाइम पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
इसके अलावा कीवी में विटामिन-C, विटामिन-K और फाइबर भी होते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं। ये पोषक तत्व पेट की अंदरूनी परत को स्वस्थ रखते हैं और पाचन क्रिया को संतुलित बनाए रखते हैं।
इसमें कई तरह के विटामिन भी होते हैं।
#2
अनानास में मौजूद होता है ब्रोमेलिन
अनानास में एक और खास एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
यह सूजन को कम करने और पेट की अंदरूनी परत को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा अनानास में विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं।
इसे खाने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है।
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कीवी के फायदे
कीवी का सेवन करने से पेट की अंदरूनी परत स्वस्थ रहती है और पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखा जा सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट की सफाई करता है और कब्ज से राहत दिलाता है।
कीवी का सेवन करने से आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर रहती है। इसके अलावा कीवी में मौजूद विटामिन-C और विटामिन-K भी पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं।
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अनानास के फायदे
अनानास का सेवन करने से सूजन कम होती है और पेट की अंदरूनी परत स्वस्थ रहती है। इसमें मौजूद ब्रोमेलिन सूजन को कम करने और पेट की अंदरूनी परत को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
अनानास का सेवन करने से आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर रहती है। इसके अलावा अनानास में मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व भी पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं।