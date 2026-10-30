अनानास या कीवी

अनानास या कीवी: पाचन को स्वस्थ रखने के लिए कौन-सा फल है बेहतर?

लेखन सयाली 03:39 pm Oct 30, 202603:39 pm

क्या है खबर?

पाचन तंत्र के लिए फल बहुत फायदेमंद होते हैं और जब बात कीवी और अनानास की आती है तो ये दोनों फल अपने-अपने खास पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हालांकि, दोनों में कुछ अंतर हैं और अक्सर यह सवाल उठता है कि पाचन के लिए इनमें से कौन-सा फल बेहतर है। आइए जानते हैं कि पाचन के लिए कीवी का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद है या अनानास को डाइट में शामिल करना।