जापान की यात्रा करते समय न करें ये  गलतियां, यात्रा का मजा हो जाएगा दोगुना

जापान एक ऐसा देश है, जो अपनी अनोखी संस्कृति, तकनीकी उन्नति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की जीवनशैली और रीति-रिवाज बहुत खास हैं, जिन्हें समझना और अपनाना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। हालांकि, अगर आप पहली बार जापान जा रहे हैं तो कुछ सामान्य गलतियां हो सकती हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुखद और यादगार बने। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं।

#1 सार्वजनिक परिवहन में शांति बनाए रखें जापान में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। यहां लोग ट्रेन और बसों में बेहद शांत रहते हैं और जोर-जोर से बात करना, फोन पर बात करना या किसी भी तरह का शोर करना गलत माना जाता है। अगर आप किसी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी आवाज कम रखें और दूसरों की निजता का सम्मान करें।

#2 टिप देने से बचें जापान में टिप देने की परंपरा नहीं है। यहां के भोजनालय, टैक्सी चालकों और अन्य सेवा देने वालों को टिप देना असामान्य माना जाता है। अगर आप टिप देंगे तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यहां की सेवा बहुत अच्छी होती है और लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, इसलिए उन्हें टिप देने की जरूरत महसूस नहीं होती। जापान में सेवा को अपने काम का हिस्सा माना जाता है।

#3 सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान न करें जापान में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना काफी हद तक मना है। सड़कें, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना गलत माना जाता है और इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो केवल तय किए गए धूम्रपान क्षेत्रों में ही ऐसा करें। इसके अलावा जापान में धूम्रपान करने के लिए खास जगहें हैं, जहां आप आराम से धूम्रपान कर सकते हैं।

