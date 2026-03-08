योग से जुड़े इन भ्रमों को सच मानने की न करें गलती, पहले जानिए इनकी सच्चाई

योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। हालांकि, योग से जुड़े कई भ्रम लोगों के बीच व्याप्त हैं, जिससे इसकी सही जानकारी छिपी रह जाती है। आइए आज हम आपको योग से जुड़े 5 भ्रमों के बारे में बताते हैं। साथ ही इन सभी की सच्चाई पर भी नजर डालते हैं, ताकि आप सही जानकारी पा सकें और योग का लाभ उठा सकें।

#1 भ्रम- केवल युवाओं के लिए होता है योग यह सबसे आम भ्रम है कि योग केवल युवाओं के लिए होता है, जबकि ऐसा नहीं है। योग किसी भी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बुजुर्गों के लिए योग विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि यह उनके जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत करता है और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों के लिए भी योग बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है।

#2 भ्रम- योग करना होता है बहुत मुश्किल बहुत से लोग मानते हैं कि योग करना बहुत कठिन होता है और सिर्फ प्रशिक्षित लोग ही इसे कर सकते हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से गलत है। योग की शुरुआत हमेशा सरल आसनों से होती है और धीरे-धीरे कठिन आसनों की ओर बढ़ा जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आप आसानी से इसे अपना सकते हैं। इसके अलावा योग के दौरान सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए।

#3 भ्रम- योग के लिए पहनने पड़ते हैं विशेष कपड़े कई लोग सोचते हैं कि योग करने के लिए खास कपड़े पहनने पड़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। योग के लिए आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, ताकि आप आसानी से अपनी मुद्राओं को कर सकें। आप सूती या लचीले कपड़े पहन सकते हैं, जो आपके शरीर को हवा लगने देते हैं और आपको आरामदायक महसूस कराते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप योग करते समय ऐसे कपड़े पहनें, जो आपके लिए सुविधाजनक और आरामदायक हों।

#4 भ्रम- योग करने से नहीं घटता वजन यह भी एक आम भ्रम है कि योग करने से वजन नहीं घटता, जबकि ऐसा नहीं है। योग करने से शरीर की चयापचय प्रक्रिया तेज होती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा योग से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे आप स्वस्थ भोजन का चयन कर सकते हैं और अस्वास्थ्यकर खाने से बच सकते हैं। नियमित योगाभ्यास से शरीर का लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं।