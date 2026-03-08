मौसमी फलों से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

सभी जानते हैं कि फल खाने से सेहत को काफी फायदा होता है। ये विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्त्रोत होने के साथ-साथ कई अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। हालांकि, मौसमी फलों से जुड़े कई भ्रम लोगों की सोच पर असर डाल रहे हैं। आइए आज हम आपको मौसमी फलों से जुड़े 5 सामान्य भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और इनका ज्यादा लाभ उठा सकें।

#1 भ्रम- मौसमी फल होते हैं ज्यादा महंगे कई लोग इस बात को सच मानते हैं कि मौसमी फल महंगे होते हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि मौसमी फल असल में सस्ते होते हैं। इसका कारण यह है कि ये फल अपने प्राकृतिक मौसम में अधिक मात्रा में पैदा होते हैं और इन्हें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इनके दाम भी कम हो जाते हैं। दूसरी ओर बाहर से आने वाले फल महंगे होते हैं, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक स्टोर करना पड़ता है।

#2 भ्रम- मौसमी फल जल्दी हो जाते हैं खराब मौसमी फल जल्दी खराब हो जाते हैं, यह भी एक सामान्य भ्रम है। सच्चाई यह है कि अगर आप इन फलों को सही तरीके से स्टोर करते हैं तो ये लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, आम और लीची जैसे मौसमी फलों को ठंडे स्थान पर रखने से उनकी ताजगी बनी रहती है। इसके अलावा इन्हें फ्रीजर में रखकर भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

Advertisement

#3 भ्रम- हर मौसम में उपलब्ध होते हैं एक जैसे फल हर मौसम में एक ही जैसे फल उपलब्ध होने का भ्रम भी काफी समय से लोगों के बीच प्रचिलित है। हालांकि, सच तो यह है कि हर मौसम में अलग-अलग फल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, गर्मियों में आम, लीची और खरबूजा जैसे फल आते हैं। जबकि, बरसात में जामुन और सर्दियों में संतरे और स्ट्रॉबेरी जैसे फल आते हैं। इसलिए, यह कहना गलत है कि हर मौसम में एक ही तरह के फल उपलब्ध होते हैं।

Advertisement

#4 भ्रम- गर्मियों में ही किया जा सकता है मौसमी फलों का सेवन यह भी एक सामान्य भ्रम है कि मौसमी फलों का सेवन गर्मियों में ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आप मौसमी फलों का आनंद पूरे साल में कभी भी ले सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फल विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं, फिर चाहे मौसम कोई भी हो।