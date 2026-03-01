नमक से जुड़े इन 5 भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

नमक के बारे में कई भ्रम प्रचलित हैं, जो लोगों को भ्रमित करते हैं और सही निर्णय लेने से रोकते हैं। इन भ्रमों की जड़ें वैज्ञानिक तथ्यों से दूर होती हैं और ये हमारे खाने और सेहत पर गलत असर डाल सकते हैं। इन भ्रमों को दूर करना जरूरी है, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने खाने में नमक का उपयोग कर सकें। आइए नमक से जुड़े 5 भ्रमों और उनकी सच्चाई के बारे में जानते हैं।

#1 भ्रम- नमक खाने से बढ़ता है ब्लड प्रेशर यह सबसे आम भ्रम है कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हालांकि, यह पूरी तरह सच नहीं है। ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन सामान्य मात्रा में नमक खाने से ऐसा कोई असर नहीं होता। इसके लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी हैं, ताकि ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे। नमक का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, ताकि इस परेशानी से बचा जा सके।

#2 भ्रम- समुद्री नमक सेहत के लिए होता है बेहतर कई लोग मानते हैं कि समुद्री नमक सेहत के लिए बेहतर होता है, जबकि यह सिर्फ एक भ्रम है। दोनों प्रकार के नमक, चाहे वह समुद्री नमक हो या साधारण नमक, शरीर को जरूरी आयोडीन प्रदान करते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना जरूरी है। दोनों प्रकार के नमक में आयोडीन की मात्रा समान होती है और दोनों ही शरीर को जरूरी पोषण प्रदान करते हैं।

#3 भ्रम- नमक का सेवन बढ़ाता है मोटापा एक और भ्रम यह है कि नमक का सेवन मोटापा बढ़ाता है। सच यह है कि मोटापा मुख्य रूप से असंतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण होता है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं तो नमक का सेवन मोटापा नहीं बढ़ाएगा। इसलिए, इस भ्रम पर ध्यान न दें और अपने खाने में संतुलन बनाए रखें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और पतले रह सकें।

#4 भ्रम- डाइटिंग करने वालों को नहीं खाना चाहिए नमक डाइटिंग करने वालों को यह डर रहता है कि कहीं उनका वजन न बढ़ जाए, इसलिए वे नमक नहीं खाते। हालांकि, संतुलित मात्रा में नमक खाना फायदेमंद होता है। इसकी मदद से शरीर को जरूरी मिनरल मिलते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए, डाइटिंग करने वालों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने खाने में थोड़ी मात्रा में नमक शामिल करना ही चाहिए।