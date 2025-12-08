LOADING...
मूंगफली बनाम मखाना बनाम मिक्स नट्स: जानिए इनमें से वजन घटाने के लिए क्या है बेहतर

लेखन अंजली
Dec 08, 2025
11:05 am
क्या है खबर?

बादाम, काजू, पिस्ता, काजू और किशमिश जैसे सूखे मेवे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषक तत्वों का खजाना भी हैं। हालांकि, वजन घटाने वाले लोग इन्हें खाने में शामिल करने से कतराते हैं क्योंकि इनमें वसा और कैलोरी की अधिक मात्रा होती है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि इन सूखे मेवों में से किसका सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है।

#1

मिक्स नट्स के फायदे और नुकसान

मिक्स नट्स में बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता जैसे सूखे मेवे शामिल होते हैं, जो सेहतमंद वसा, फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। ये पोषक तत्व वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इनमें कैलोरी की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इनका अधिक सेवन वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है।

#2

मखाना के फायदे और नुकसान

मखाने को कमल के बीज भी कहा जाता है और यह कैलोरी में कम और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो वजन घटाने के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले गुण भी होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। यह वजन घटाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होती है, जो शरीर में वसा को बढ़ा सकती है।

#3

मूंगफली के फायदे और नुकसान

मूंगफली में प्रोटीन, विटामिन-E, फोलेट, नियासिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें वसा की अधिक मात्रा भी होती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में ही मूंगफली का सेवन करना बेहतर है।

चयन

वजन घटाने के लिए क्या चुनें?

वजन घटाने वालों के लिए मखाना या मिक्स नट्स में से किसी को चुनना चाहिए। मखाना वजन घटाने के लिए बेहतर है क्योंकि यह कम कैलोरी और कम वसा वाला होता है। दूसरी ओर मिक्स नट्स भी वजन घटाने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। हालांकि, मूंगफली का सेवन वजन घटाने वालों के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर होती है।

