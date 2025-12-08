मोटापे से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक, इन बीमारियों का इलाज बन सकता है आंवला और कच्ची हल्दी

आंवला और कच्ची हल्दी दोनों ही आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में काफी मशहूर हैं। इनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि, अगर आप इनका इस्तेमाल एकसाथ करते हैं तो इससे आपको कई सेहत से जुड़े फायदे मिल सकते हैं। आइए आज हम आपको इन दोनों का एकसाथ सेवन करने के फायदे बताते हैं। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि किन बीमारियों के लिए इनका एकसाथ सेवन किया जा सकता है।

#1 मोटापा कम करने में है सहायक मोटापा कम करने में आंवला और कच्ची हल्दी का एकसाथ सेवन काफी मदद कर सकता है। आंवले में मौजूद खास तत्व और कच्ची हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर की अतिरिक्त चर्बी घटाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा कच्ची हल्दी में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे मोटापे को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है।

#2 कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कर सकता है नियंत्रित खून में मौजूद वसा को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और इसका स्तर बढ़ने से कई समस्याएं हो सकती हैं। आंवला और कच्ची हल्दी का एकसाथ सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। आंवला में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा कच्ची हल्दी में मौजूद करक्यूमिन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने से रोक सकता है।

#3 फैटी लिवर की समस्या हो सकती है दूर फैटी लिवर तब होता है, जब लिवर में वसा की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है और इस समस्या के कारण लिवर में सूजन और लिवर के सामान्य कामकाज में रुकावट आ सकती है। इस समस्या से राहत दिलाने में भी आंवला और कच्ची हल्दी का एकसाथ सेवन किया जा सकता है। इसका कारण है कि आंवले में मौजूद खास तत्व लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

#4 सर्दी-जुकाम से मिल सकती है राहत सर्दी-जुकाम से राहत दिलाने में भी आंवला और कच्ची हल्दी का एकसाथ सेवन मदद कर सकता है। आंवले में विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सर्दी-जुकाम से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कच्ची हल्दी में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो सर्दी-जुकाम के कारण होने वाली सूजन को कम करने में सहायक हो सकते हैं।