पार्टी के कपड़े पहनते समय न करें ये 5 गलतियां, लगेंगी स्टाइलिश

पार्टी के कपड़े चुनना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। सही कपड़े चुनने के लिए न केवल फैशन का ज्ञान जरूरी होता है, बल्कि कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जो आपको पार्टी के कपड़े पहनते समय करने से बचनी चाहिए। इन गलतियों से बचकर आप अपनी पार्टी में सबसे अलग और आकर्षक दिख सकती हैं।

#1 गलत रंगों का चयन करना पार्टी के लिए कपड़े चुनते समय रंगों का चयन बहुत अहम होता है। कई बार लोग बिना सोचे-समझे किसी भी रंग का कपड़ा ले लेते हैं, जो बाद में उन्हें सही नहीं लगता। उदाहरण के लिए अगर आप किसी रात की पार्टी में जा रही हैं तो गहरे रंग जैसे काला, गहरा नीला या लाल चुनें, वहीं दिन की पार्टी के लिए हल्के रंग जैसे पेस्टल या सफेद बेहतर रहते हैं।

#2 कपड़े के प्रकार का ध्यान न रखना कपड़े का चुनाव करते समय सिर्फ दिखावट पर ध्यान देना गलत है। कपड़े की गुणवत्ता और आराम भी अहम होती है। अगर आप किसी लंबे समय तक चलने वाली पार्टी में जा रही हैं तो रेशम, शिफॉन या जॉर्जेट जैसे कपड़े चुनें, जो न केवल अच्छे दिखते हैं बल्कि आरामदायक भी होते हैं। इसके अलावा कपड़े की मोटाई और मौसम के अनुसार कपड़े का चयन करना भी जरूरी है ताकि आप पूरे समय आरामदायक महसूस करें।

Advertisement

#3 फिटिंग पर ध्यान न देना फिटिंग किसी भी कपड़े का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर आपकी ड्रेस या सूट फिट नहीं होती तो चाहे वह कितना भी महंगा या डिजाइनर क्यों न हो, वह आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हमेशा अपनी माप के अनुसार कपड़े खरीदें या फिर उन्हें सिलवाएं। इसके अलावा अगर आपका कोई पुराना कपड़ा थोड़ा ढीला हो गया है तो उसे ठीक करवाकर पहनें। इससे आपका लुक न केवल बेहतर लगेगा बल्कि आप पूरे समय आरामदायक भी महसूस करेंगी।

Advertisement

#4 गहनों को नजरअंदाज करना कई महिलाएं सिर्फ अपने कपड़े पर ध्यान देती हैं और गहनों को नजरअंदाज कर देती हैं, जो कि गलत है। सही गहने आपके लुक को पूरा करते हैं और आपको खास बनाते हैं। अगर आपने भारी गहने पहने हैं तो बाकी चीजें हल्की रखें ताकि संतुलन बना रहे। इसके अलावा बैग, जूते और हेयरस्टाइल पर भी ध्यान दें। इससे आपका पूरा लुक और भी आकर्षक लगेगा और आप पार्टी में सबसे अलग दिखेंगी।