पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं? इन 5 मेकअप टिप्स को जरूर आजमाएं

पार्टी में जाने से पहले हर महिला यही चाहती है कि वह सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। इसके लिए मेकअप एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप मेकअप में नई हैं या फिर आपको ज्यादा अनुभव नहीं है तो कुछ खास टिप्स आपके लुक को निखार सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप किसी भी पार्टी में आकर्षक दिख सकती हैं।

#1 चेहरे की तैयारी करें पार्टी के दिन सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद एक अच्छा प्राइमर लगाएं ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहे। प्राइमर से आपकी त्वचा मुलायम लगेगी और मेकअप आसानी से टिका रहेगा। इसके बाद एक फाउंडेशन लगाएं, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाता हो। फाउंडेशन को अच्छी तरह से मिलाएं ताकि आपका चेहरा निखरा हुआ लगे।

#2 आंखों पर ध्यान दें आंखों का मेकअप सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि यही आपके पूरे लुक को बदल सकता है। अगर आप पहली बार आईलाइनर लगा रही हैं तो पतली लाइन से शुरू करें और धीरे-धीरे इसे मोटा करें। आईशैडो के लिए हल्के रंग का चुनाव करें, जो आपकी आंखों को बड़ा दिखाएगा। इसके अलावा मस्कारा का इस्तेमाल करें ताकि आपकी पलकों को घना और सुंदर दिखें।

Advertisement

#3 लिपस्टिक का सही चयन करें लिपस्टिक का चुनाव करते समय अपने ड्रेस के रंग का ध्यान रखें। अगर आपकी ड्रेस हल्के रंग की है तो गहरे रंग की लिपस्टिक जैसे लाल या मैरून चुनें, वहीं अगर आपकी ड्रेस गहरे रंग की है तो हल्के गुलाबी या न्यूड रंग की लिपस्टिक बेहतर रहेगी। लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों पर लिपबाम लगाएं ताकि वे मुलायम रहें और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे।

Advertisement

#4 गालों पर ब्लश लगाएं ब्लश लगाने से आपके गालों पर एक ताजगी भरा लुक आएगा। इसके लिए हल्के हाथों से अपने गालों पर ब्लश लगाएं और इसे अच्छी तरह से फैलाएं ताकि कोई धारियां न रहें। ध्यान रखें कि ब्लश का रंग आपकी स्किन टोन से मेल खाता हो ताकि आपका चेहरा प्राकृतिक लगे। इस तरह आप आसानी से अपने चेहरे को ताजगी भरा और आकर्षक बना सकती हैं, जो किसी भी पार्टी में आपकी सुंदरता को और बढ़ाएगा।