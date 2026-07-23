पनीर डोसा को कुरकुरा बनाए रखने के टिप्स

पनीर डोसा की स्टफिंग से डोसा हो जाता है नरम? इन तरीकों से बनाए रखें क्रिस्पी

लेखन सयाली 11:15 am Jul 23, 202611:15 am

क्या है खबर?

पनीर डोसा एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। हालांकि, कई बार पनीर की स्टफिंग से डोसा गीला और नरम हो जाता है, जिससे उसका मजा कम हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने पनीर डोसा को हमेशा कुरकुरा और स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए यह लाजवाब व्यंजन तैयार कर सकते हैं।