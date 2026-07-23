पनीर डोसा की स्टफिंग से डोसा हो जाता है नरम? इन तरीकों से बनाए रखें क्रिस्पी
क्या है खबर?
पनीर डोसा एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है। हालांकि, कई बार पनीर की स्टफिंग से डोसा गीला और नरम हो जाता है, जिससे उसका मजा कम हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने पनीर डोसा को हमेशा कुरकुरा और स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए यह लाजवाब व्यंजन तैयार कर सकते हैं।
#1
अंत में स्टफिंग भरें
पनीर डोसा की स्टफिंग करते समय ज्यादातर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि फिलिंग को पकाते समय ही डोसा में डाल देते हैं।
हालांकि, ऐसा करने पर फिलिंग की नमी की वजह से डोसा की बाहरी परत नरम हो जाती है और कुरकुरी नहीं रहती। इससे बचने के लिए आपको पहले डोसा बना लेना चाहिए और फिर परोसने से तुरंत पहले उसमें पनीर की फिलिंग भरनी चाहिए।
इससे डोसा का स्वाद बेहतरीन बना रहेगा।
#2
तेल का सही उपयोग करें
पनीर डोसा बनाते समय तेल का सही उपयोग करना जरूरी है। अगर आप ज्यादा तेल डालेंगे तो डोसा गीला हो जाएगा और अगर कम डालेंगे तो वह कुरकुरा नहीं बनेगा।
इसलिए, सही मात्रा में तेल डालें, ताकि डोसा दोनों ही तरह से बेहतरीन लगे। इसके अलावा तेल को अच्छे से गर्म करके डालें, ताकि वह स्टफिंग को अच्छे से पकाए और उसे गीला होने से बचाए।
इस तरह आपका पनीर डोसा कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा।
#3
स्टफिंग को कम पकाएं
पनीर की स्टफिंग को ज्यादा पकाने से उसमें मौजूद पानी बाहर निकल जाता है, जिससे डोसा गीला हो जाता है। इसलिए, स्टफिंग को हल्का-सा भूनें, ताकि उसमें पानी न रहे और वह डोसे को गीला न करे।
इस तरह आप अपने पनीर डोसे को कुरकुरा बनाए रख सकते हैं। हल्का भूनने से स्टफिंग का स्वाद भी बढ़ जाता है और डोसे का टेक्सचर भी बेहतर हो जाता है।
इससे आपका पनीर डोसा अधिक स्वादिष्ट बनेगा।
#4
गर्मा-गर्म परोसें
पनीर डोसा बनाकर उसे तुरंत परोसना जरूरी है, ताकि वह कुरकुरा बना रहे। अगर आप इसे कुछ देर छोड़ देंगे तो यह हवा लगने से नरम हो जाएगा और उसका मजा कम हो जाएगा।
इसलिए, हमेशा अपने पनीर डोसे को गर्मा-गर्म ही परोसें, ताकि उसका स्वाद और टेक्सचर वैसा ही बना रहे जैसा आपने बनाया था।
इस तरह आपका पनीर डोसा हमेशा स्वादिष्ट और कुरकुरा रहेगा और आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा।
#5
सही बर्तन का चयन करें
पनीर डोसा बनाने के लिए सही बर्तन का चयन करना भी अहम होता है। लोहे या नॉन-स्टिक तवे का उपयोग करें, ताकि डोसा अच्छे से पक सके और उसमें तेल कम लगे।
इसके अलावा इन तवों पर डोसा बनाते समय ज्यादा पानी नहीं निकलता, जिससे वह गीला नहीं होता। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने पनीर डोसे को हमेशा कुरकुरा और स्वादिष्ट बना सकते हैं।
इन सुझावों की मदद से आपका हर कौर मजेदार बनेगा।