गर्मियों में नियासिनामाइड या विटामिन-C? जानिए कौन-सा सीरम है आपके लिए बेहतर

नियासिनामाइड

नियासिनामाइड के फायदे

नियासिनामाइड विटामिन-B3 का एक रूप है, जो त्वचा को पोषण और नमी प्रदान करने में मदद करता है। यह एक बेहतरीन नमी देने वाला तत्व है और त्वचा के प्राकृतिक तेलों को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह त्वचा की चमक बढ़ाने, रोमछिद्रों को कम करने और झुर्रियों को दूर करने में भी सहायक है। अगर आप इस सीरम का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो जल्द ही आपकी त्वचा से सभी दाग-धब्बे साफ हो जाएंगे।