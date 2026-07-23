नीर डोसा नहीं बन रहा पतला और मुलायम? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
नीर डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो नारियल के दूध और चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। यह हल्का और पौष्टिक होता है, लेकिन कई बार इसे बनाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर आपका नीर डोसा नरम और पतला नहीं बनता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने नीर डोसे को सही तरीके से बना सकते हैं।
#1
सही मात्रा में पानी डालें
नीर डोसा बनाने के लिए सबसे जरूरी है पानी की सही मात्रा होना। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो डोसा बहुत पतला हो जाएगा और अगर कम पानी डालेंगे तो वह कड़ा बनेगा।
इसलिए, हमेशा चावल और पानी का सही मेल रखें। आमतौर पर एक कप चावल के लिए 2 कप पानी का उपयोग करना चाहिए।
इससे आपका डोसा नरम और पतला बनेगा। अगर चावल की मात्रा बढ़े तो पानी की मात्रा भी बढ़ा दें।
#2
बैटर को अच्छी तरह से पीसें
बात चाहे किसी भी प्रकार के बैटर की हो, उसे अच्छी तरह से पीसना बहुत जरूरी होता है। नीर डोसा के बैटर को पीसते समय ध्यान रखें कि वह बहुत ज्यादा गाढ़ा न हो और न ही बहुत पतला हो।
बैटर को हल्का-सा गाढ़ा रखें, ताकि वह तवे पर फैल सके और अच्छे से पक जाए। बैटर को पीसते समय नारियल का दूध धीरे-धीरे डालें, ताकि उसका घोल एकसार हो जाए।
#3
तवे को गर्म करें
नीर डोसा बनाने से पहले तवे को अच्छे से गर्म करना बहुत जरूरी है। अगर तवा गर्म नहीं होगा तो डोसा तवे पर चिपक सकता है और सही तरीके से नहीं पक पाएगा।
इसलिए, सबसे पहले तवे को मध्यम आंच पर अच्छे से गर्म करें, फिर उस पर थोड़ा-सा तेल डालकर उसे अच्छी तरह से फैला लें।
इससे डोसे को तवे पर फैलाने में आसानी होगी और वह अच्छे से पकेगा।
#4
धीमी आंच पर पकाएं
नीर डोसा को पकाते समय आंच को धीमा रखना सबसे अच्छा तरीका होता है। धीमी आंच पर पकाने से डोसा अंदर से अच्छी तरह से पकेगा और बाहर से मुलायम रहेगा।
तेज आंच पर पकाने से डोसा जल सकता है और उसका स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए, हमेशा धीमी आंच पर ही नीर डोसा पकाएं।
इस तरह आपका नीर डोसा नरम और पतला बनेगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।
#5
ढककर रखें
डोसा पकाते समय उसे ढककर रखने से वह भाप में अच्छे से पकता है और नरम बना रहता है। अगर आप ऊपर से ढक्कन रख देंगे तो भाप अंदर ही रहेगी और डोसा नरम बना रहेगा।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर पर भी स्वादिष्ट नीर डोसे बना सकते हैं। इन टिप्स की मदद से आपका बना हुआ नीर डोसा न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि पौष्टिक भी रहेगा।