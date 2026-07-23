नीर डोसा को पतला और नरम बनाना

नीर डोसा नहीं बन रहा पतला और मुलायम? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन सयाली 10:39 am Jul 23, 202610:39 am

क्या है खबर?

नीर डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो नारियल के दूध और चावल के पेस्ट से बनाया जाता है। यह हल्का और पौष्टिक होता है, लेकिन कई बार इसे बनाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर आपका नीर डोसा नरम और पतला नहीं बनता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने नीर डोसे को सही तरीके से बना सकते हैं।