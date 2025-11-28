शादी में चेहरे पर चमक लाने के लिए इन नीम फेस पैक का करें इस्तेमाल

नीम एक ऐसा पौधा है, जिसमें कई फायदेमंद गुण होते हैं और यह त्वचा की देखभाल में बहुत उपयोगी है। नीम के फेस पैक न केवल त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि इसे चमकदार भी बनाते हैं। अगर आप शादी के सीजन में अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं तो नीम के फेस पैक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए नीम के फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका जानते हैं।

#1 नीम और हल्दी का फेस पैक सामग्री: 10-12 नीम की पत्तियां और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लें, फिर इसे हल्दी पाउडर के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक चेहरे की गंदगी को दूर करता है और त्वचा को नरम और चमकदार बनाता है।

#2 नीम और गुलाब जल का फेस पैक सामग्री: कुछ नीम की पत्तियां और गुलाब जल। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लें, फिर इसमें गुलाब जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा को ताजगी देता है और रंगत को सुधारता है, जिससे चेहरा निखरा हुआ दिखता है।

#3 नीम और दही का फेस पैक सामग्री: नीम की पत्तियां (पेस्ट बनी हुई) और दही। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: नीम पेस्ट को दही के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा को पोषण देता है और इसे नरम बनाता है, जिससे चेहरा चमकदार दिखता है।

#4 नीम और बेसन का फेस पैक सामग्री: नीम की पत्तियां (पेस्ट बनी हुई) और बेसन। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: नीम पेस्ट को बेसन के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की गंदगी को दूर करता है और इसे नरम बनाता है, जिससे चेहरा निखरा हुआ दिखता है।