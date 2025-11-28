गर्भवती महिलाएं मौसमी बुखार होने पर अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

गर्भवती महिलाओं को मौसमी बुखार के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए। यह संक्रमण न केवल उनकी सेहत बल्कि शिशु की सेहत पर भी असर डाल सकता है। इसके लिए दवाओं के बजाय घरेलू नुस्खे अपनाना बेहतर हो सकता है। इससे न केवल संक्रमण से राहत मिलेगी, बल्कि शिशु को भी कोई नुकसान नहीं होगा। आइए कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खे जानते हैं, जिन्हें अपनाकर गर्भवती महिलाएं मौसमी बुखार से सुरक्षित रह सकती हैं।

#1 अदरक और शहद का मिश्रण खाएं अदरक और शहद का मिश्रण मौसमी बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक में सूजन कम करने के गुण होते हैं, जो गले की खराश और खांसी को कम करते हैं। शहद में मौजूद जीवाणुरोधी गुण गले को राहत देते हैं। लाभ के लिए एक कप गर्म पानी में थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक मिलाएं, फिर इसमें एक चम्मच शहद डालकर इसे अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को दिन में 2 बार पिएं।

#2 तुलसी की चाय बनाकर पिएं तुलसी की चाय गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की ताकत बढ़ाते हैं और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। इसके लिए एक कप पानी में कुछ तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ी चीनी या शहद मिलाकर इसे छान लें और गर्मागर्म पिएं। यह चाय न केवल आपको ठंड से बचाएगी बल्कि आपके शरीर को भी मजबूत बनाएगी।

#3 लहसुन का सेवन करें लहसुन में ऐसे गुण होते हैं जो मौसमी बुखार से लड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए रोजाना एक या दो कच्चे लहसुन की कलियां चबाएं या इसे अपने खाने में शामिल करें। अगर आपको कच्चा लहसुन चबाने में परेशानी हो रही है तो इसे थोड़ा-सा सेंक लें और फिर इसका सेवन करें। इससे इसका स्वाद बेहतर हो जाएगा और यह पचने में भी आसान होगा।

#4 गर्म पानी की भाप लें गर्म पानी की भाप लेना नाक बंद होने की समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है। यह नाक की सूजन को कम करता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी भर लें और उसमें थोड़ा नमक मिला दें। अब अपने सिर को तौलिए से ढककर बर्तन के ऊपर रखकर भाप लें। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो ताकि आपकी त्वचा जलने न लगे।