सुबह के समय इन 5 पेय का करें सेवन, ब्लड शुगर का स्तर रहेगा नियंत्रित

ब्लड शुगर का स्तर शरीर में शक्कर की मात्रा को दर्शाता है। अगर सुबह के समय सही तरीके से नाश्ता न किया जाए तो इससे ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित हो सकता है, जिसके कारण पेट में जलन, चक्कर आना, कमजोरी और अधिक प्यास जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुबह के पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सुबह के समय करके ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखा जा सकता है।

#1 मेथी का पानी मेथी का पानी सुबह के समय खाली पेट पीने से ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। इसके लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच मेथी के बीज डालकर रातभर के लिए छोड़ दें। अब अगली सुबह इस पानी को छानकर पीएं। यह पानी पाचन को बेहतर बनाने, कब्ज से राहत दिलाने और पेट की गैस को कम करने में भी मदद कर सकता है।

#2 करेले का जूस करेले के जूस में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा करेले का जूस इन्सुलिन के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इसके लिए करेले को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसका जूस छानकर इसका सेवन करें। करेले का जूस सेहत के लिए कई फायदे दे सकता है।

#3 दालचीनी का पानी दालचीनी का पानी भी सुबह के समय खाली पेट पीने से ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में आधी चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और 10 मिनट के बाद इसे छानकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। दालचीनी के कई स्वास्थ्य लाभ भी हो सकते हैं।

#4 आंवला का जूस आंवला विटामिन-C का अच्छा स्त्रोत होता है, जो शरीर में इन्सुलिन के स्तर को संतुलित रखने में सहायक है। इसलिए सुबह के समय आंवला के जूस का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक आंवले को मिक्सी में पीसकर उसका जूस निकाल लें, फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे पिएं। आंवले का जूस सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है।