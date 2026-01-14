LOADING...
भारतीय दादी-नानी के इन 5 प्राकृतिक सौंदर्य रहस्यों को अपनाएं, मिलेगा निखार
भारतीय दादी-नानी के सौंदर्य रहस्य

लेखन अंजली
Jan 14, 2026
06:37 pm
क्या है खबर?

दादी-नानी के पास जीवन के कई अनुभव और ज्ञान होता है, जो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, खासकर जब बात सौंदर्य की हो तो भारतीय दादी-नानी के पास कई ऐसे प्राकृतिक नुस्खे होते हैं, जो सदियों से चल आ रहे हैं और आज भी असरदार हैं। ये नुस्खे न केवल त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि प्राकृतिक रूप से निखार भी बढ़ाते हैं। आइए दादी-नानी के 5 खास सौंदर्य नुस्खे जानते हैं।

#1

हल्दी और दूध का फेस पैक

हल्दी और दूध का मिश्रण एक पुराना भारतीय सौंदर्य नुस्खा है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है। हल्दी में फायदेमंद तत्व होते हैं, जो त्वचा को साफ और स्वस्थ रखते हैं, जबकि दूध त्वचा को मुलायम बनाता है। इसके लिए एक चम्मच हल्दी को दो चम्मच दूध में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा निखरी हुई दिखेगी।

#2

चंदन पाउडर और गुलाब जल का टोनर

चंदन पाउडर और गुलाब जल का मिश्रण त्वचा के लिए बेहतरीन है। चंदन में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा को ताजगी देते हैं, जबकि गुलाब जल त्वचा को नमी प्रदान करता है। इसके लिए एक चम्मच चंदन पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट तैयार करें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा मुलायम और ताजगी भरी महसूस होगी।

#3

बेसन, दही और नींबू का स्क्रब

बेसन, दही और नींबू का मिश्रण त्वचा की गंदगी हटाने और साफ करने में मदद करता है। बेसन मृत कोशिकाओं को हटाता है, दही नमी प्रदान करता है और नींबू त्वचा की चमक बढ़ाता है। इसके लिए दो चम्मच बेसन, एक चम्मच दही और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, फिर ठंडे पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा निखरी हुई दिखेगी।

#4

आंवला का तेल या आंवला पाउडर

आंवला विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। यह बालों को मजबूत बनाता है, झड़ने से बचाता है और उन्हें घना बनाता है। इसके लिए आंवला का तेल या आंवला पाउडर दोनों ही उपयोगी होते हैं। आप इसे सिर की मालिश करने के लिए उपयोग कर सकते हैं या शैंपू में मिला सकते हैं। इससे आपके बाल मजबूत और स्वस्थ रहेंगे।

#5

नारियल तेल

नारियल तेल एक ऐसा प्राकृतिक उपाय है, जो त्वचा को नमी देता है और बालों को पोषण प्रदान करता है। यह त्वचा की नमी बनाए रखता है, उसे मुलायम बनाता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है। इसके लिए रोजाना रात को सोने से पहले अपनी त्वचा पर नारियल तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे आपकी त्वचा मुलायम बनी रहेगी और बाल मजबूत होंगे।

