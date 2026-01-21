गणतंत्र दिवस के लंबे सप्ताहांत पर इन राष्ट्रीय पार्क की ओर करें रुख, आएगा मजा
क्या है खबर?
इस साल गणतंत्र दिवस की तारीख 26 जनवरी सोमवार को पड़ रही है और इससे पहले 24 जनवरी शानिवार और 25 जनवरी रविवार को भी कुछ दफ्तर बंद रहेंगे, जिससे 3 दिन का लंबा सप्ताहांत बन रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान घूमने की योजना बना रहे हैं तो राष्ट्रीय पार्क आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताते हैं, जहां आप लंबे सप्ताहांत में घूम सकते हैं।
#1
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क (असम)
असम का काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। यह पार्क लगभग 430 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां गैंडे की बड़ी संख्या है। आप यहां जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो हाथी की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। यहां बाघों को देखने का भी बढ़िया मौका है। इसके अलावा यहां पक्षियों की कई प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं।
#2
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क (उत्तराखंड)
उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। यह पार्क लगभग 520 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां बाघों को देखने का अच्छा मौका मिल सकता है। इसके अलावा यहां तेंदुआ, हाथी, हिरण, जंगली सूअर, भालू और लंगूर भी देखे जा सकते हैं। यहां आकर आप पहाड़ों पर घूमने और पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं।
#3
रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क (राजस्थान)
राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क अपने बाघों के लिए मशहूर है। यह पार्क लगभग 1,341 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां आपको बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, हिरण, जंगली सूअर और लंगूर भी देखने को मिल सकते हैं। यहां आकर आप पहाड़ों पर घूमने और पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां स्थित रणथंभौर किला भी देखने लायक है।
#4
सरिस्का राष्ट्रीय पार्क (राजस्थान)
राजस्थान में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय पार्क अपने खंडहरों के लिए जाना जाता है। यह पार्क लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां आपको बाघों के अलावा तेंदुआ, हाथी, हिरण, जंगली सूअर, भालू और लंगूर भी देखने को मिल सकते हैं। यहां आकर आप पहाड़ों पर घूमने और पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां स्थित खंडहरों के बारे में भी आप जान सकते हैं।