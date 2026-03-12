दक्षिण कोरिया का लोकप्रिय व्यंजन है नेग्म्योन, जो है एक किस्म का ठंडा नूडल सूप

दक्षिण कोरिया का नेग्म्योन एक ठंडा नूडल्स व्यंजन है, जो गर्मियों के दौरान बहुत पसंद किया जाता है। यह व्यंजन ठंडे और ताजगी भरे स्वाद के कारण खासा लोकप्रिय है। नेग्म्योन को ठंडे पानी या बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है और इसे कैसे बनाया जा सकता है।

सामग्री नेग्म्योन बनाने के लिए जरूरी चीजें एक व्यक्ति के लिए नेग्म्योन बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वे हम आपको बताएंगे। इसके लिए 100 ग्राम जौ या आलू के नूडल्स, एक लीटर पानी, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सिरका, एक बड़ा चम्मच शहद, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच लहसुन का पाउडर, टोफू, एक चम्मच तिल का तेल, 2 बर्फ के टुकड़े, ककड़ी के पतले-पतले टुकड़े और हरी प्याज के टुकड़े चाहिए होंगे।

#1 इस तरह से करें नेग्म्योन की शुरुआत नेग्म्योन बनाने के लिए सबसे पहले जौ या आलू के नूडल्स को पानी में उबाल लें। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर उसे उबालें, फिर इसमें नूडल्स डालें और 5-10 मिनट तक पकाएं। जब नूडल्स पक जाएं तो गैस बंद करके उन्हें ठंडे पानी से धो लें और छानकर अलग रख दें। इस प्रक्रिया से नूडल्स का कच्चापन खत्म हो जाएगा और वे खाने के लिए तैयार हो जाएंगे।

Advertisement

#2 अब बनाएं नेग्म्योन का ठंडा सूप अब ठंडा नेग्म्योन सूप बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी लें और उसमें सोया सॉस, सिरका, शहद, काली मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर और तिल का तेल मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो इस सूप में बर्फ के टुकड़े भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement