हैदराबाद की यात्रा पर हैं? इन 5 जगहों का जरूर करें रुख

तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों, आधुनिक इमारतों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां की संस्कृति और विरासत पर्यटकों को आकर्षित करती है। हैदराबाद में आप चारमीनार से लेकर हुसैन सागर झील तक, हर जगह कुछ न कुछ खास देखने को मिलता है। अगर आप हैदराबाद घूमने जा रहे हैं तो इन 5 जगहों का रुख जरूर करें।

#1 चारमिनार चारमिनार हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। यह 1591 में बना एक बड़ा द्वार है, जो पुराने शहर का प्रतीक है। चारमिनार की ऊंचाई 56 मीटर है और इसमें चार दरवाजे हैं, जो चार अलग-अलग दिशाओं को खोलते हैं। यहां से पुरानी हैदराबाद की गलियों का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। चारमिनार के आसपास कई बाजार हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और अन्य सामान खरीद सकते हैं।

#2 गोलकुंडा किला गोलकुंडा किला एक ऐतिहासिक जगह है, जो पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 12वीं सदी में बना था और इसकी बनावट बेहद आकर्षक है। यहां आप पुरानी तोपें, हयात बक्शा टॉवर, किला का दरवाजा आदि देख सकते हैं। इस किले से पूरे शहर का दृश्य दिखाई देता है। गोलकुंडा किले में ध्वनि और प्रकाश का शो भी होता है, जो रात में बहुत ही सुंदर लगता है।

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#3 हुसैन सागर झील हुसैन सागर झील एक बड़ी झील है, जो मुगलों द्वारा बनाई गई थी। इस झील के बीचो-बीच बुद्ध की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है, जो बहुत सुंदर दिखती है। यहां बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। झील के किनारे स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क भी देखने लायक है। हुसैन सागर झील पर सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।

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#4 रामोजी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी मानी जाती है। यहां बॉलीवुड ही नहीं बल्कि कई अन्य भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। इस फिल्म सिटी में कई थीम पार्क, शो और आकर्षण स्थल बनाए गए हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं। इसके अलावा यहां फिल्म निर्माण प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिलता है, जो बेहद रोचक अनुभव है।