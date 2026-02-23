आंवला से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

आंवला एक पौष्टिक फल है, जिसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर इसे कच्चा खाया जाता है या अचार में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, आंवला से कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं।

#1 आंवले की खट्टी-मीठी चटनी आंवले की खट्टी-मीठी चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवला को धोकर उसके बीज निकाल दें और गूदे को मिक्सी में पीस लें। अब इसमें गुड़, नमक, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से पका लें। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।

#2 आंवले का रायता रायता खाने का अहम हिस्सा है और इसे बनाने के लिए आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दही में कद्दूकस किया हुआ आंवला मिलाएं, फिर इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डालें। इसे अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और परोसें। यह रायता खाने के साथ-साथ पेट को ठंडक पहुंचाने वाला भी है और इसमें मौजूद प्रोटीन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

Advertisement

#3 आंवले की करी अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो आंवले की करी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले सरसों का तेल गर्म करें, फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें कटी हुई प्याज डालकर भूनें जब तक वह हल्की भूरी न हो जाएं, फिर इसमें कटा हुआ आंवला डालें। थोड़ी देर पकने दें, फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। इसे 10 मिनट तक पकाने के बाद परोसें।

Advertisement

#4 आंवले का शरबत गर्मी में ठंडा-ठंडा शरबत पीने का मजा ही अलग होता है। इसके लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में चीनी घोल लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ आंवला मिला दें। अब इसमें थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियां डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आपका ताजगी भरा हुआ शरबत तैयार है। इसे बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें और गर्मी से राहत पाएं। यह शरबत न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है।