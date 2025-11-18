बेहतरीन पेंटर भी हैं आपके ये 5 चहीते बॉलीवुड सितारे, इनकी कला करेगी आपको प्रेरित

बॉलीवुड के सितारे अपने अभिनय से सभी के दिलों पर राज करते हैं। हालांकि, इसमें से कुछ में पेंटिंग की छिपी हुई प्रतिभा भी होती है, जिससे दुनिया अनजान रहती है। आज के लेख में हम आपको 5 ऐसे बॉलीवुड कलाकारों के बारे में बताने वाले हैं, जो कमाल के पेंटर हैं। इनकी कलाकृतियां देखकर आपका इनके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा और आपको भी पेंटिंग करने की प्रेरणा जरूर मिलेगी।

#1 सलमान खान सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे प्रतिभाशाली पेंटर हैं, जो कई बार अपनी कला का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आपको 'दिल दियां गलां' गाने में कटरीना कैफ का पोर्ट्रेट तो याद होगा, जिसे सलमान ने अपने हाथों से बनाया था। वह कई सालों से पेंटिंग कर रहे हैं और अक्सर धार्मिक आकृतियों और एकता के विषयों को चित्रित करते हैं। वह अपनी पेंटिंग में स्याही, चुकंदर और कॉफी के झाग सहित विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं।

#2 सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा केवल अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि पेंटिंग की प्रतिभा के लिए भी जानी जाती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बनाई पेंटिंग प्रशंसकों के साथ साझा भी करती रहती हैं। उन्हें खास तौर से लोगों की पोर्ट्रेट बनाना पसंद है और वह ऐब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में भी दिलचस्पी रखती हैं। सोनाक्षी बचपन से पेंटिंग को एक थेरेपी की तरह देखती आई हैं।

#3 तारा सुतारिया तारा सुतारिया एक बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट हैं, जो अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। उन्हें खास तौर से चारकोल पेंटिंग में रुचि है, जो एक शानदार कला है। तारा ने बताया है कि वह बचपन से ही स्केचिंग करती आई हैं, जिससे उन्हें खुशी मिलती है। उनके प्रशंसक भी उनकी पेंटिंग को खूब सराहते हैं। तारा एक अच्छी गायिका भी हैं, जो कुछ गानों को अपनी आवाज भी दे चुकी हैं।

#4 सिद्धांत चतुर्वेदी 'गली बॉय' में नजर आए सिद्धांत चतुर्वेदी इन समय के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। उनके अभिनय को तो सभी सराहते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग की प्रतिभा से ज्यादा लोग अवगत नहीं हैं। जी हां, सिद्धांत एक शानदार पेंटर हैं और उन्हें लिखने का भी शौक है। उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन 2024 में लेह-लद्दाख में छुट्टियां बिताते हुए किया था। तब उन्होंने पहाड़ों, पेड़ों और भगवान बुद्ध की एक सुंदर पेंटिंग बनाई थी।