शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2026 के अप्रैल से जून के बीच, UK में 16-24 साल के लगभग 10 लाख युवा किसी काम, पढ़ाई या ट्रेनिंग में शामिल नहीं थे।

16-24 साल के युवाओं में से ऐसे लोगों का अनुपात, जो न तो काम कर रहे थे और न ही किसी शिक्षा या प्रशिक्षण से जुड़े थे, वित्तीय संकट के बाद 2009-2013 के बीच 12-15 प्रतिशत और 2019-2023 तक 15-16 प्रतिशत था।

2014-2018 के बीच यह दर 10.5-11.5 प्रतिशत रही।