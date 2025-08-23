सबसे बुद्धिमान मानी जाती हैं इन नस्लों वाली बिल्लियां, पालने का कर सकते हैं विचार

पालतू जानवरों के मामले में बिल्लियां ज्यादातर लोगों की पहली पसंद होती हैं। ये बेहद प्यारी होती हैं और अपने व्यक्तित्व से सभी का मन मोह लेती हैं। बिल्लियां बुद्धिमान होती हैं, जो समस्या-समाधान, सीखने और दिनचर्या को समझने की क्षमता रखती हैं। कहा जाता है कि बिल्लियों का दिमाग इंसानी छोटे बच्चों जितना तेज होता है। आज हम आपको बिल्लियों की उन 4 नस्लों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सबसे बुद्धिमान माना जाता है।

#1 एबिसिनियन एबिसिनियन बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु बिल्लियां होती हैं, जो अपने परिवार से प्यार भी करती हैं। वे इतनी जिज्ञासु होती हैं कि उन्हें घर के हर कोने की जांच-पड़ताल करना पसंद होता है। इन बिल्लियों को ऊंचाई बहुत पसंद होती है, ताकि ये आस-पास की सभी चीजों को अच्छी तरह देख सकें। एबिसिनियन बिल्लियों को 'एबि ग्रैबि' भी कहा जाता है। इसका कारण है कि ये उन चीजों को उठा लेती हैं, जिनमें इन्हें दिलचस्पी होती है।

#2 स्कॉटिश फोल्ड स्कॉटिश फोल्ड स्कॉटलैंड में पाई जाने वाली एक अनोखी नस्ल है, जो बेहद प्यारी दिखती है। इन बिल्लियों के कान अन्य बिल्लियों की तरह सीधे खड़े होने के बजाय आगे की ओर मुड़े होते हैं। इन बिल्लियों का दिमाग तेज होता है और इन्हें पजल वाले खिलौनों के साथ खेलना व तरकीबें सीखना पसंद होता है। इनके जिज्ञासु स्वाभाव के कारण ये नई चीजों में दिलचस्पी रखती हैं और अपने परिवार की गतिविधियों में भी शामिल होती हैं।

#3 पर्शियन भारत में बिल्लियों की जिस नस्ल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, वह है पर्शियन। इस नस्ल की बिल्लियां खूबसूरत तो होती ही हैं, साथ ही बुद्धिमान भी होती हैं। ये बिल्लियां बाकियों की तुलना में थोड़ी सुस्त जरूर होती हैं, लेकिन इनका दिमाग तेज होता है। ये आसान आदेशों को सीखने, जल्दी प्रशिक्षण हासिल करने और सरल समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, ये बिल्लियां ज्यादा जिज्ञासु नहीं होती हैं।