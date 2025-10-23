हाई ब्लड प्रेशर की दवा के साथ न खाएं ये चीजें, बढ़ सकता है जोखिम

हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। अगर किसी को यह समस्या है तो उसे दवाओं के साथ-साथ खान-पान पर भी खास ध्यान देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनका सेवन दवा के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दवा का असर कम हो सकता है या फिर दवा का असर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर की दवा के साथ सेवन नुकसानदायक है।

#1 चकोतरा का जूस अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो चकोतरा के जूस का सेवन करने से बचें। इसका कारण है कि चकोतरा खून को पतला कर सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर के स्तर में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा चकोतरा के जूस और अन्य खून पतला करने वाली दवाओं के बीच नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, जिससे शरीर में ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के स्तर में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

#2 केले केला पोटेशियम का अच्छा स्त्रोत माना जाता है, जो शरीर में सोडियम की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। बता दें कि सोडियम की अधिक मात्रा के कारण ब्लड प्रेशर का स्तर कई ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को केले खाने से बचना चाहिए क्योंकि केले में पोटेशियम के साथ सोडियम की थोड़ी मात्रा भी होती है, जो ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकती है।

#3 कॉफी कॉफी में कैफीन नामक एक उत्तेजक पदार्थ होता है, जो ब्लड प्रेशर को अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है तो कॉफी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर का स्तर अधिक बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहा है तो ऐसे में उसके लिए कॉफी का सेवन करना और भी खतरनाक हो सकता है।