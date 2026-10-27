AI इस्तेमाल करने वाले इसे दोस्त मानते हैं (तस्वीर: पिक्सेल)

AI इस्तेमाल करने वाले आधे से ज्यादा लोग उसे मानते हैं अपना दोस्त या थेरेपिस्ट- अध्ययन

लेखन सयाली 11:54 am Oct 27, 202611:54 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है, जिसकी मदद से हर काम एक क्लिक पर हो जाता है। ऐसे में लाजमी है कि लोग दिन-पर-दिन इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। अब एक नए अध्ययन से सामने आया है कि AI इस्तेमाल करने वाले आधे से ज्यादा लोग इसे अपना दोस्त या थेरेपिस्ट मानते हैं। ये लोग उससे दोस्त की तरह बात करते हैं और उसके साथ एक संबंध जैसा बनाकर रखते हैं।