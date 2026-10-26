कुत्ते-बिल्लियों को प्यार-से सहलाने से तनाव होने की संभावना होती है कम, अध्ययन में हुआ खुलासा

अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि अपने पालतू जानवर को छूने से प्रतिभागियों को आगे होने वाले तनाव से कुछ राहत मिली।

दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों ने खुद जो तनाव महसूस किया, उसकी उनकी अपनी रेटिंग और शोधकर्ताओं द्वारा मापे गए शारीरिक बदलावों के बीच कोई मेल नहीं था।

इससे पता चलता है कि पालतू जानवरों के साथ रहने के कुछ प्रभाव ऐसे हो सकते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं चलता।