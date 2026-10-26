जामिया मिलिया इस्लामिया में 20 साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव

जामिया मिलिया इस्लामिया में 20 साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव

लेखन गजेंद्र 01:16 pm Oct 26, 202601:16 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2 दशकों के बाद छात्र संघ चुनाव फिर से कराने की घोषणा की है। संस्थान ने सोमवार को आदेश जारी कर यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्र संघ के गठन को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। प्रशासन ने यह घोषणा छात्रों की कई दिनों से चल रही मांग के बाद उठाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ को 2006 में भंग कर दिया था।