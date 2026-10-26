गोविंदा ने सुनीता आहूजा संग अनबन की खबरों पर प्रतिक्रिया दी

सुनीता आहूजा के धोखाधड़ी वाले आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उन्हें भड़काया जा रहा

लेखन ज्योति सिंह 01:15 pm Oct 26, 202601:15 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और सुनीता आहूजा की निजी जिंदगी काफी वक्त से चर्चा बटोर रही है। हाल ही में, सुनीता ने एक बातचीत के दौरान अभिनेता पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया था। अब उनके आरोपों पर अभिनेता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। गोविंदा ने दावा किया कि उनके और सुनीता के बीच कोई तीसरा खेल रहा है, लेकिन वह उसके जाल में नहीं फसेंगे। हालांकि, अभिनेता ने उस तीसरे का नाम उजागर नहीं किया।