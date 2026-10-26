एलन मस्क ने AI कंपनियों को लेकर जताई चिंता

एलन मस्क ने AI कंपनियों को लेकर जताई चिंता, सैकड़ों कंपनियों पर बंद होने का खतरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:15 pm Oct 26, 202601:15 pm

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र की छोटी कंपनियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका मानना है कि आने वाले समय में सैकड़ों AI क्लाउड कंपनियों को अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कई कंपनियों के पास महंगे कंप्यूटर उपकरण तो होंगे, लेकिन उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इससे कंपनियों का पैसा फंस सकता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।