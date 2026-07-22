बारिश में आता है मूंग दाल के पकौड़े खाने का असली मजा, जानिए इसकी आसान रेसिपी

सबसे पहले भीगी हुई मूंग दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लें।

अब इस पेस्ट को एक बड़े बर्तन में डालकर उसमें अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हरी धनिया और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं।

इस मिश्रण को 5 मिनट तक फेंटे, ताकि यह अच्छी तरह से फुल जाए। इसके बाद गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल गर्म करें, फिर इसमें तैयार मिश्रण से छोटी-छोटी गोली बनाकर डालें।