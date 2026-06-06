शाम की भूख को शांत करने के लिए बनाएं आलू बोंडा, चाय के साथ लगेगा लजीज
क्या है खबर?
आलू बोंडा एक बेहद स्वादिष्ट और लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे अक्सर चाय के साथ परोसा जाता है। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है, जो इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा बनाता है। आज हम आपको आलू बोंडा बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इस रेसिपी में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे, ताकि आप भी इस लाजवाब नाश्ते का आनंद ले सकें।
सामग्री
आलू बोंडा बनाने के लिए जरूरी चीजें
आलू बोंडा बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इसमें मुख्य रूप से उबले हुए आलू, बेसन, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, खटाई के लिए अमचूर पाउडर और नमक शामिल हैं। इसके अलावा आपको तलने के लिए तेल भी चाहिए होगा। इन सभी चीजों को एकसाथ इखट्टा करके आप अपने आलू बोंडा को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। इनकी मात्रा अपने हिसाब से तय कर लें।
#1
उबले हुए आलू को तैयार करें
आलू बोंडा बनाने का पहला कदम उबले हुए आलू को तैयार करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आलू को अच्छे से धो लें और फिर उन्हें पानी में उबालें, जब तक वे नरम न हो जाएं। उबलने के बाद आलू को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से मसल भी सकते हैं, जिससे बोंडा बनाने में आसानी होगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#2
मसाले मिलाएं
अब मसाले मिलाने की बारी आती है। इसके लिए कटे हुए या मैश किए हुए आलू में हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मसलकर एकसमान कर लें, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। इससे बोंडा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह खाने में बहुत ही लजीज बनेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू भी मिला सकते हैं।
#3
घोल तैयार करें
अब आपको घोल तैयार करना होगा। इसके लिए बेसन में थोड़ा-सा नमक और पानी मिलाकर घोल बना लें। ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा हो। घोल ऐसा हो जो चम्मच से उठाने के बाद गिरने पर मोटी धार बनाए। इससे आपके आलू बोंडा का घोल बिल्कुल सही बनेगा और बोंडा तलने पर कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा। इस घोल का उपयोग करके आप आसानी से और जल्दी से आलू बोंडा बना सकते हैं।
#4
आलू बोंडा को तलें
अब बेसन वाले घोल में आलू डालकर उनके छोटे-छोटे गोले तैयार कर लें। इन्हें तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और तैयार आलू के गोले को कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर पकने दें। इसे सुनहरा भूरा होने तक तल लें। सभी बोंडे इसी तरह तैयार कर लें। गर्मा-गर्म बोंडे को हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद लें।