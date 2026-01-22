मेकअप बेस बनाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

मेकअप बेस बनाते समय कई महिलाएं या लड़कियां कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिनसे उनका पूरा मेकअप खराब हो जाता है। इससे न सिर्फ मेकअप की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है, बल्कि इससे चेहरे की रंगत भी बिगड़ जाती है। इसके अलावा मेकअप बेस के कारण त्वचा पर दाने या रैशेज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको मेकअप बेस बनाते समय बचना चाहिए।

#1 गलत प्राइमर का चयन करना मेकअप बेस के लिए सही प्राइमर का चयन करना बहुत जरूरी है। कई महिलाएं बिना प्राइमर का उपयोग किए ही मेकअप बेस बना देती हैं, जिससे पूरा मेकअप खराब हो जाता है। प्राइमर त्वचा की बनावट को सुधारने में मदद करता है और चेहरे के पोर्स को छिपाने में सहायक होता है। इसके अलावा प्राइमर चेहरे पर मेकअप को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है।

#2 ज्यादा कंसीलर का इस्तेमाल करना कंसीलर का उपयोग चेहरे पर काले घेरे, दाग-धब्बों और झुर्रियों को छिपाने के लिए किया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कंसीलर लगाने से चेहरे पर दाग हो सकते हैं। इसलिए आंखों के नीचे और चेहरे के दाग-धब्बों पर कंसीलर लगाएं, फिर अपनी उंगली या ब्रश से इसे अच्छी तरह से फैलाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपका मेकअप लंबे समय तक ठीक रहे तो कंसीलर लगाने के बाद थोड़ा-सा पाउडर लगाएं।

#3 गलत शेड का फाउंडेशन लगाना फाउंडेशन का शेड चेहरे की त्वचा के रंग के अनुसार होना चाहिए। अगर आप अपने चेहरे की त्वचा के रंग से ज्यादा गहरे या हल्के फाउंडेशन का चयन करेंगी तो आपका मेकअप बेस खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने चेहरे की त्वचा के रंग को पहचानें, फिर उसी के अनुसार फाउंडेशन का चयन करें। इसके अलावा फाउंडेशन को चेहरे पर लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना न भूलें।

#4 ब्लश और ब्रॉन्जर का मेल न होना अगर आप अपने गालों पर ब्लश और चेहरे पर ब्रॉन्जर लगाती हैं तो इन दोनों को एक साथ ही लगाएं। अगर आप पहले ब्लश लगाकर बाद में ब्रॉन्जर लगाती हैं तो इससे आपका मेकअप बेस बिगड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले अपने गालों पर ब्लश लगाएं, फिर अपने गालों के किनारों पर ब्रॉन्जर लगाएं। ध्यान रखें कि ब्लश और ब्रॉन्जर का मेल होना जरूरी है।