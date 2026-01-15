शादी की तैयारियां करते समय न करें ये गलतियां, प्रभावित हो सकती है योजना

शादी का दिन हर किसी के जीवन का सबसे खास और यादगार दिन होता है। भारतीय दांपत्य जीवन में कई परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं, जिन्हें निभाना जरूरी समझा जाता है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारे खास दिन को थोड़ा खराब कर सकती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको शादी की तैयारियों के दौरान करने से बचना चाहिए।

#1 बजट का ठीक से प्रबंधन न करना शादी का खर्चा तय करना बहुत जरूरी है। बिना खर्चा तय किए आप अनजाने में ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी शादी का एक ठोस खर्चा तय करें और इसके अनुसार ही खर्च करें। इससे आप बेवजह के खर्चों से बच सकेंगे और आपकी बचत भी होगी। इसके अलावा खर्चा तय करने से आपको यह भी पता चलेगा कि किस चीज पर कितना खर्च करना है और किस चीज पर कम खर्च करके काम चलाना है।

#2 समय प्रबंधन करना है जरूरी शादी की तैयारियों में समय का सही उपयोग बहुत अहम होता है। कई बार लोग आखिरी समय तक इंतजार करते रहते हैं और फिर उन्हें दौड़भाग करनी पड़ती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही सारी तैयारियां पूरी कर लें ताकि आखिरी समय में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे आपकी शादी का माहौल भी खुशहाल रहेगा और आप अपने खास दिन का पूरा आनंद ले सकेंगे।

#3 कपड़े और गहनों का चयन सोच-समझकर करें शादी के कपड़े और गहनों का चयन करते समय सोच-समझकर करें। कई बार लोग फैशन के पीछे भागते हुए ऐसे कपड़े और गहने खरीद लेते हैं, जो बाद में उन्हें पसंद नहीं आते या वे आरामदायक नहीं होते। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने आराम और पसंद के अनुसार कपड़े और गहनों का चयन करें। इससे आपकी शादी का लुक भी बेहतरीन लगेगा और आप पूरे दिन आराम महसूस करेंगे।

#4 मेहमानों की सूची बनाते समय ध्यान रखें मेहमानों की सूची बनाते समय ध्यान रखें कि कौन-कौन आपके लिए जरूरी है और किसे बुलाना जरूरी नहीं है। इससे आपका खर्चा भी कम होगा और आप अपनी शादी का पूरा मजा ले सकेंगे। इसके अलावा मेहमानों की सूची बनाने से आपको यह भी पता चलेगा कि कितने लोगों को बुलाना है और किसे बुलाना जरूरी नहीं है। इससे आपकी शादी का माहौल भी खुशहाल रहेगा और आप अपने खास दिन का पूरा आनंद ले सकेंगे।