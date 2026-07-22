मेक्सिको के शाकाहारी पोजोले को बनाएं मानसून वाली डाइट का हिस्सा, जानिए आसान रेसिपी

पोजोले बनाने के लिए आपको 2 कप मक्का (भिगोया हुआ), एक बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ), 2-3 लहसुन की कलियां (कुचली हुई), एक बड़ी गाजर (बारीक कटी हुई), एक शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), एक कप हरी मटर, 2 टमाटर (पिसा हुआ), एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 कप पानी, नींबू का रस और धनिया चाहिए होगा।