मेक्सिको के शाकाहारी पोजोले को बनाएं मानसून वाली डाइट का हिस्सा, जानिए आसान रेसिपी
क्या है खबर?
मेक्सिको का पोजोले एक पारंपरिक व्यंजन है, जो आमतौर पर मक्का, मांस और मसालों से बनाई जाती है। हालांकि, अगर आप शाकाहारी या वीगन हैं तो आप इसे बिना मांस के भी बना सकते हैं। इस शाकाहारी पोजोले में मक्का, सब्जियां और विभिन्न मसालों का उपयोग किया जाता है। यह व्यंजन बारिश के मौसम में गर्मा-गर्म परोसने पर स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।
सामग्रियां
पोजोले के लिए जरूरी चीजें
पोजोले बनाने के लिए आपको 2 कप मक्का (भिगोया हुआ), एक बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ), 2-3 लहसुन की कलियां (कुचली हुई), एक बड़ी गाजर (बारीक कटी हुई), एक शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), एक कप हरी मटर, 2 टमाटर (पिसा हुआ), एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 कप पानी, नींबू का रस और धनिया चाहिए होगा।
#1
सबसे पहले मक्का को उबालें
सबसे पहले मक्का को उबालना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उसमें मक्का डालें और उसे अच्छी तरह से उबालें।
जब मक्का पूरी तरह से नरम हो जाए तो उसे छानकर अलग रख दें। यह प्रक्रिया पोजोले के बेस के लिए जरूरी है, जिससे कि एक गाढ़ी और स्वादिष्ट ग्रेवी बन सके।
उबले हुए मक्का को ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करें, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
#2
सब्जियों को भूनें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें प्याज, लहसुन, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मटर डालकर भूनें। इन सब्जियों को तब तक भूनें जब तक वे नरम न हो जाएं और उनका रंग बदलने लगे।
इससे पोजोले को एक गहरा स्वाद मिलेगा। आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियां भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर या पालक आदि।
इससे पोजोले का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
ग्रेवी तैयार करें
सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें, जब तक कि वह चटकने लगे। इसके बाद इसमें पिसा हुआ टमाटर डालें और उसे अच्छे से पकने दें, जब तक कि वह तेल छोड़ने न लगे।
अब इसमें हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
इसके बाद इसमें उबला हुआ मक्का डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
#4
पोजोले को अंतिम रूप दें
अब तैयार ग्रेवी में पानी डालकर उसे अच्छे से मिला लें और इसे कुछ देर तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं।
अगर आपको पतला पोजोले पसंद है तो थोड़ा अधिक पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो कम पानी डालें।
इसे 10-15 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें और पोजोले को खाने के लिए निकाल लें।