गर्मियों के दौरान पुरुषों को जरूर अपनाने चाहिए ये 5 ग्रूमिंग टिप्स

गर्मियों का मौसम पुरुषों के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है क्योंकि इस दौरान पसीना अधिक आता है, जिससे त्वचा पर दाने और खुजली जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा गर्मियों में पसीने का अधिक आने से बाल भी चिपचिपे और बेजान नजर आने लगते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे ग्रूमिंग टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं और पूरे दिन तरोताजा महसूस कर सकते हैं।

#1 रोजाना करें चेहरे की सफाई चेहरे की सफाई के लिए रोजाना दो बार चेहरे को धोना जरूरी है। इसके लिए चेहरे को धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी के साबुन का इस्तेमाल करें क्योंकि यह त्वचा के अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने के साथ-साथ गंदगी और पसीने को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह त्वचा को ठंडक देने और उसे ताजगी देने में भी सहायक है। चेहरे को धोने का सही तरीका अपनाएं ताकि आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ रहे।

#2 बालों को रखें छोटा गर्मियों के दौरान छोटे बाल रखने से पसीना और चिपचिपापन कम होता है। इसलिए अगर आप लंबे बालों को झेल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें छोटा करवा लें। इसके लिए आप हल्की कटिंग या ट्रिमिंग करवा सकते हैं। इस तरह आप गर्मियों में ठंडक का अहसास कर सकते हैं। हालांकि, गर्मियों में बालों को छोटा करने से पहले अपने हेयर स्टाइलिस्ट से सलाह जरूर लें ताकि बाल अच्छे लगें।

#3 दाढ़ी को रखें ट्रिम अगर आपकी दाढ़ी है तो उसे गर्मियों के दौरान ट्रिम करके रखें क्योंकि इससे पसीना और चिपचिपापन कम होता है। इसके लिए दाढ़ी को हल्का ट्रिम कर सकते हैं, जिससे वह साफ-सुथरी और आकर्षक दिखेगी। इसके अलावा दाढ़ी को रोजाना धोएं और मुलायम बनाने के लिए तेल लगाएं। इससे आपकी दाढ़ी न केवल अच्छी लगेगी बल्कि आपको ठंडक भी मिलेगी। दाढ़ी को ट्रिम करने का सही तरीका अपनाएं ताकि आपका लुक साफ-सुथरा और आकर्षक हो।

#4 त्वचा को रखें हाइड्रेटेड गर्मियों में पसीना अधिक आने के कारण त्वचा का काफी पानी निकल जाता है, जिससे त्वचा सूखी हो जाती है। इसलिए त्वचा को सूखने से बचाए रखने के लिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं और समय-समय पर नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पीते रहें। इसके अलावा त्वचा को नमीयुक्त रखने के लिए रोजाना मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। शरीर को नमीयुक्त रखने के लिए पानी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें।