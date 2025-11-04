LOADING...
मणिपुरी डांस के बारे में जानकारी

मणिपुरी है मणिपुर की प्राचीन पारंपरिक नृत्य शैली, जानिए इसके बारे में सब कुछ

लेखन सयाली
Nov 04, 2025
04:56 pm
क्या है खबर?

मणिपुरी भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख नृत्य शैलियों में से एक है। यह डांस मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे अन्य नृत्यों से अलग बनाता है। इसकी विशेषता इसके गीतात्मक और सुंदर डांस मूव, सूक्ष्म चेहरे के भाव और वैष्णववाद में निहित गहरे आध्यात्मिक विषय हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मणिपुरी डांस की खासियतें

मणिपुरी डांस की सबसे बड़ी खासियत इसकी वेशभूषा और संगीत हैं। इस डांस में पुरुष और महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुरुष सफेद धोती और कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंग-बिरंगे लहंगा चोली पहनती हैं। संगीत की बात करें तो इसमें ढोल, मृदंगम, हारमोनियम और बांसुरी जैसे संगीत के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो इस डांस को जीवंत बनाते हैं।

धार्मिक कहानियों पर आधारित होता है प्रदर्शन

मणिपुरी डांस प्रदर्शन अक्सर धार्मिक कहानियों पर आधारित होता है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा जी की लीलाओं को दर्शाया जाता है। इसके अलावा अन्य देवी-देवताओं की कहानियों को भी इस डांस के जरिए दर्शाया जाता है। इस प्रकार यह डांस धार्मिक और आध्यात्मिक, दोनों ही पहलुओं को दर्शाता है, जो इसे खास बनाता है। इसके प्रदर्शन में कलाकार अपनी कला और श्रद्धा दोनों को शामिल करते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक हो जाता है।

समूह में किया जाता है प्रदर्शन

मणिपुरी डांस समूह में किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते हैं। इस डांस में कलाकार एक साथ मिलकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे एक सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। कलाकार अपनी ताल और लय के साथ-साथ अपने कदमों को भी एक साथ थिरकाते हैं। इस प्रकार का समूह प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है और इसे देखने का अनुभव बेहद खास होता है।

त्योहारों और समारोहों में है अहमियत

मणिपुरी डांस त्योहारों और समारोहों का अहम हिस्सा होता है। शादी-ब्याह, पूजा या किसी बड़े उत्सव के दौरान इसे जरूर पेश किया जाता है। इसके अलावा स्कूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इसका प्रदर्शन होता रहता है। यह डांस अपनी सुंदरता और गहराई के कारण लोगों के दिलों पर खास छाप छोड़ देता है। अब केवल मणिपुर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में इसका प्रदर्शन होने लगा है।