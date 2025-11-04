भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना से सीखें ये 5 फैशन टिप्स

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वह क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। चाहे वह मैदान पर हो या बाहर, मंधाना हमेशा खूबसूरत और क्लासी दिखती हैं। उनके फैशन सेंस में पारंपरिकता और आधुनिकता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। आइए मंधाना के कुछ खास फैशन टिप्स जानते हैं, जो आपके लुक को खास बना सकते हैं।

#1 पारंपरिकता और आधुनिकता का मेल बैठाएं मंधाना के कपड़ों में पारंपरिकता और आधुनिकता का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। वे अक्सर पारंपरिक सलवार-कमीज पहनती हैं, लेकिन उसमें कुछ नया और अलग डिजाइन होता है। इससे न केवल उनका लुक खास बनता है, बल्कि वे सबसे अलग भी नजर आती हैं। मंधाना को स्ट्रेट फिट वाले सूट और इंडो-वेस्टर्न कॉर्ड सेट पहनना पसंद है। साथ ही उनकी प्यारी-सी मुस्कान हर परिधान की शोभा बढ़ा देती है।

#2 रंगों का सही चयन करें मंधाना अपने कपड़ों में रंगों का बेहतरीन चयन करती हैं। वह अक्सर जीवंत रंगों का चुनाव करती हैं, जो उन्हें अलग दिखाते हैं और उनकी रंगत पर खूब जंचते हैं। चाहे वह लाल, नीला या हरा हो, हर रंग में वह आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं। अगर आप भी अपने कपड़ों में रंगों का सही चयन करना चाहती हैं तो अपनी त्वचा के रंग और मौके को ध्यान में जरूर रखें।

#3 गहनों का सही इस्तेमाल करें मंधाना के स्टाइल में गहनों का खास महत्व रहता है। वह मिनिमल, लेकिन आकर्षक गहने पहनती हैं, जो सदाबहार भी हों। मंधाना को झुमके, पतले हार, कंगन और अंगूठियां पहनना पसंद है, जो पारंपरिक लुक के साथ जाते हैं। इसके अलावा वह पश्चिमी कपड़ों के साथ भी हल्के जेवर पहनती हैं। आप भी अपनी पोशाक के साथ मिनिनल गहनों का चयन कर सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#4 बालों के स्टाइल पर ध्यान दें मंधाना अपने बालों के स्टाइल पर खास ध्यान देती हैं। चाहे वे बाल खुले रखें या बांधकर रखें, हर लुक में वे बेहद सुंदर लगती हैं। खेलते समय वह अपने बालों को बांधकर ही रखती हैं, लेकिन ऐसे बालों को खुला रखना पसंद करती हैं। उनके बाल छोटे हैं, जो उनके चेहरे पर बहुत जंचते हैं। आप भी अपने बालों को अच्छे से संवारें और मौके के हिसाब से बालों की स्टाइल बदलें।