मलाइका अरोड़ा अपनी प्रशिक्षक संग करती नजर आईं योग, किया इन योगासनों का अभ्यास 

मलाइका अरोड़ा को बॉलीवुड की ' योग क्वीन' का खिताब दिया जा सकता है। वह अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए रोजाना योग करती हैं और सोशल मीडिया पर उसके वीडियो भी साझा करती रहती हैं। अब उन्होंने इंस्टाग्राम एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपनी प्रशिक्षक वंशिका पांडेय के साथ योग कर रही हैं। दोनों मिलकर विन्यास और शिवानंद योग कर रही हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे।

#1 क्या होता है विन्यास योग? मलाइका ने वीडियो में विन्यास योग किया, जिसे 'प्रवाह योग' भी कहा जाता है। इसमें सांस लेने और छोड़ने के साथ-साथ एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में जाना शामिल होता है। इससे एक प्रकार का प्रवाह बनता है, जो सांस और शरीर के बीच एक गहरा संबंध बना देता है। इसमें नृत्य जैसी मुद्राएं शामिल होती हैं, जो आम योगासनों से अलग होती हैं। इससे न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक लाभ भी मिलते हैं।

#2 विन्यास योगासन के फायदे अगर आप नियमित रूप से विन्यास योग का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर का लचीलापन बढ़ सकता है। इसकी मदद से मन शांत बना रहता है, तनाव से छुटकारा मिल जाता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और चयापचय को मजबूत करने में मदद करता है। इसे करने से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है और श्वसन स्वास्थ्य भी दुरुस्त हो सकता है।

#3 शिवानंद योग शिवानंद योग ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद की शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें शरीर को शुद्ध करने के लिए सूर्य नमस्कार जैसे अलग-अलग योगासनों की प्राचीन विधियों को मिलाया जाता है। यह योग अभ्यास शवासन, अच्छी डाइट, सकारात्मक सोच और ध्यान के सिद्धांतों का भी पालन करता है। शिवानंद योग शरीर की मांसपेशियों को मजबूत और सुडौल बनाने के लिए लगातार विश्राम करने और योग अभ्यास करने पर जोर देता है।

