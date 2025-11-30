सर्दियों में इन 5 आदतों के चलते फट जाते हैं होंठ, आज ही बदल लें

सर्दी में सभी एक परेशानी से जूझते हैं, वह है होंठों का फटना। इसकी वजह से न केवल होंठों में दर्द होता है, बल्कि खून भी निकलता है। होंठों के फटने का कारण वैसे तो शुष्क और ठंडी हवा होती है। हालांकि, हमारी कुछ आदतें भी इसकी वजह बन सकती हैं। आज के लेख में हम आपको ऐसी ही आदतों के बारे में बताएंगे, जो होंठों के फटने का कारण बनती हैं। इन्हें बदलकर आप होंठों की देखभाल कर पाएंगे।

#1 मुंह से सांस लेना सर्दी में अक्सर जुखाम की वजह से नाक बंद हो जाती है। ऐसे में मुंह से सांस लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से होंठ बहुत शुष्क हो जाते हैं और फटने लगते हैं। होंठों पर निरंतर शुष्क और ठंडी हवा पड़ने से उनकी नमी कम हो जाती है, जिसके चलते वह फट जाते हैं। ऐसे में आपको दवाइयां लेकर जुखाम का इलाज करना चाहिए और नाक खोलने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपको मुंह से सांस नहीं लेनी पड़ेगी।

#2 फटने वाली त्वचा को नोचना होंठों पर जो मृत त्वचा जमा हो जाती है, उसे नोचने से खुद को रोक पाना मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग उसे नोच ही देते हैं या दांतों से हटा देते हैं। यह आदत न केवल खून निकलने का कारण बनती है, बल्कि इसकी वजह से होंठ और फटने लगते हैं। ऐसा करने से घाव बनने का खतरा रहता है और होंठों को ठीक होने के लिए समय नहीं मिल पाता है। मृत त्वचा नोचने से संक्रमण भी होता है।

Advertisement

#3 पानी न पीना सर्दी के मौसम में प्यास कम लगती है और पानी पीने से ठंड महसूस होती है। ऐसे में लोग पानी का सेवन नहीं करते और उनका शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। इसका असर होंठों पर भी नजर आता है, क्योंकि उनकी नमी खत्म होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप वे शुष्क होकर फटने लगते हैं। इससे बचने के लिए आपको हर घंटे एक गिलास पानी पीना चाहिए और पानी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए।

Advertisement

#4 होंठों को चाटते रहना जब भी होंठ फट जाते हैं तो हम उन्हें चाटकर नम करने की कोशिश करते हैं। हम सभी की बचपन की यह आदत होंठों के फटने का प्रमुख कारण बनती है। लार अस्थायी राहत तो देती है, लेकिन इसमें मौजूद पाचक एंजाइम होंठों की नाजुक परत को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही लार सूखती है, वह होंठों की प्राकृतिक नमी को भी छीन लेती है। इससे वे पहले से भी ज्यादा रूखे हो जाते हैं और फट जाते हैं।